Wanneer laat u best uw wasmachine draaien? Deze nieuwe website vertelt u het

Brussel - Een nieuwe toepassing geeft in realtime weer hoeveel energie de zonnepanelen en windmolens op land produceren in Vlaanderen, en voorspelt wat ze produceren de komende uren en dag. Vlaams energieminister Bart Tommelein wil met de ‘Stroomvoorspeller’ meer draagvlak creëren rond groene stroom. De toepassing moet de Vlaming ook ‘activeren’, bijvoorbeeld door op het beste moment de wasmachine te laten draaien.

Het Vlaams Energieagentschap werkte www.stroomvoorspeller.be uit met energieconsultant 3E. De gebruiker kan per uur en per dag bekijken wat zonnepanelen en windmolens naar schatting opleveren of nog zullen opleveren. De gegevens en voorspellingen zijn ook per gemeente en provincie te bekijken.

“Vanaf vandaag zullen alle vlamingen kunnen zien hoeveel stroom we verwachten op te wekken met onze zonnepanelen en windmolens op land, en hoe hun gemeente scoort ten opzichte van de rest van Vlaanderen”, zei minister Tommelein donderdag bij de voorstelling. De toepassing is een primeur in Europa, klinkt het.

De minister wil met de Stroomvoorspeller ook activeren. “De stroomvoorspeller zal de consumenten toelaten om te kijken op welk uur van de dag ze het best hun wasmachine of vaatwasmachine aanzetten of hun elektrische fiets, scooter en auto of batterij kunnen opladen.”

Vlaanderen investeerde 30.000 euro in de ontwikkeling van de toepassing. Uit realtimegegevens van de verschillende netbeheerders destilliteert de Stroomvoorspeller de inschattingen en voorspellingen.