Doelmannen blunderen in de Europa League maar dat deze 20-jarige spits scoort, is al lang geen toeval meer

Als het Europa League is, staan er een heleboel wedstrijden op het programma. En dus zijn er veel kansen op blunders. De eerste kwam uit Milan-Dudelange. De Rossoneri kwamen op voorsprong door Patrick Cutrone dankzij een misser van doelman Landry Bonnefoi. De 20-jarige Italiaan scoorde wel zijn vierde goal in vier Europese wedstrijden dit seizoen. Evenveel als vorig seizoen en dus is het al lang geen toeval meer dat de jeugdspeler van Milan de netten doet trillen. De andere blunder van de avond kwam uit Qarabag en Sporting. Daar miste thuisdoelman Hannes Halldórsson zijn interceptie op een knal van Bruno Fernandes volledig.