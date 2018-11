Ajax schittert in Europa… maar voor het geld moet je in België zijn

Als het over transfersommen gaat, wordt België nog altijd stevig afgetroefd door Nederland. Maar wil je als voetballer boter bij de vis, dan moet je in België zijn. Het gemiddeld brutoloon in onze Jupiler Pro League bedraagt 346.043 euro , tegenover 277.809 euro in de Eredivisie. En ook het premiestelsel en de voordelen in natura zijn een pak gunstiger in België.