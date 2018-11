Politiewagen belandt op zijn dak na ongeval op weg naar dringende interventie

Aartselaar - Op de A12 richting Antwerpen belandde een politiewagen op zijn dak na een ongeval. Het voertuig, dat op de zijrijweg reed op weg naar een interventie in Hemiksem, kwam in botsing met een zwarte Fiat. Dat werd vernomen bij de lokale politie van de zone Hekla. De hoofdinspecteur van de politie en de bestuurster van het andere voertuig werden lichtgewond afgevoerd naar het ziekenhuis.

Drie politiewagens van de zone Rupel waren onderweg naar een dringende interventie in Hemiksem. Aan het kruispunt met de Leugstraat ging het echter mis. De twee combi’s konden verder rijden, maar het derde voertuig met daarin de hoofdinspecteur botste met een ander voertuig, dat op dat moment wilde afslaan. Het politievoertuig werd in de flank gegrepen, ging over de kop en kwam tot stilstand aan het tankstation op de hoek.

De hoofdinspecteur en de bestuurder van het andere voertuig, een 51-jarige vrouw uit Leuven, werden lichtgewond afgevoerd naar het ziekenhuis. Beide voertuigen moesten getakeld worden. Politiezone Hekla onderzoekt verder de omstandigheden van het ongeval.

Foto: BFM

