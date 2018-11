Grootste deel van Justitiepaleis van Namen gesloten wegens bouwvalligheid: “Aanwezige munitie kan ontploffing veroorzaken”

Beez / Namur / Belgrade / Saint-Servais / Saint-Marc / Bouge / Champion / Daussoulx / Flawinne / Malonne / Suarlée / Temploux / Vedrin / Boninne / Cognelée / Gelbressée / Marche-les-Dames / Dave / Jambes / Naninne / Wépion / Wierde / Erpent - Het grootste deel van het Justitiepaleis van Namen is vanaf zaterdag niet meer toegankelijk. De gebouwen worden afgesloten wegens de bouwvallige situatie ervan. Dat blijkt na een grondige controle van de sociale inspectie, melden de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg, Dominique Gérard, en de procureur des konings, Vincent Macq.

Het rapport van de sociale inspectie is niet mals: er zijn gebreken bij de elektrische installaties, er is waterinsijpeling en er is nergens brandalarm aanwezig. Bovendien is er munitie in het gebouw aanwezig en dat kan een ontploffing veroorzaken, zegt de sociale inspectie. En er zijn ook problemen met de stabiliteit van het gebouw.

De sociale inspectie kon daardoor niet anders dan concluderen dat de gebouwen niet veilig zijn voor diegenen die er werken. Zo’n 80 mensen die er werken, moeten ergens anders onderdak vinden.

Liefst 90 procent van de activiteiten kan niet verzekerd worden, benadrukt Vincent Macq. Alleen de uiterst dringende zaken kunnen nog behandeld worden.