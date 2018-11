EUROPA LEAGUE. Milan vermijdt blamage, ex-speler Club Brugge dolt met Sporting en Duitse wereldgoal

Donderdag stond de vijfde en voorlaatste speeldag in de Europa League op het programma. Bijna werd het een pijnlijke avond voor Milan, dat uiteindelijk wel won van het kleine Dudelange. Ondertussen scoorde Sporting Lissabon zes keer en won RB Salzburg van RB Leipzig.

In Groep A kon Bayern Leverkusen niet winnen van Loedogorets. De Duitsers kwamen op eigen veld niet verder dan 1-1 tegen de Russische bezoekers. Marcelinho en Mitchell Weiser (op zéér fraaie wijze) scoorden de doelpunten. In de stand blijft Leverkusen echter aan kop met 10 punten. FC Zurich ging voor eigen publiek namelijk met 1-2 onderuit tegen AEK Larnaca. Leverkusen en Zurich zijn echter al zeker van de volgende ronde.

In Groep B blijft Red Bull Salzburg aan de winnende hand. De Oostenrijkse club won voor eigen publiek met 1-0 van RB Leipzig, de clash der “Red Bull-teams” dus. Fredrik Gulbrandsen scoorde een kwartier voor tijd het enige doelpunt van de wedstrijd. Salzburg is al langer zeker van groepswinst met 15 op 15. Dedryck Boyata en Celtic deden een uitstekende zaak. Scott Sinclair scoorde het enige doelpunt van de match tegen Rosenborg waardoor de Scotten nu tweede zijn met 9 punten. Leipzig telt er 6.

In Groep C is Zenit Sint-Petersburg zeker van de eerste plaats. De Russen wonnen voor eigen publiek met 1-0 van FC Kopenhagen dankzij een doelpunt van Róbert Mak. Zenit telt nu 11 punten, vier meer dan nummer twee Slavia Praag. Dat verloor met 2-0 van Bordeaux waardoor nog drie clubs zich kunnen plaatsen voor de volgende ronde.

In Groep D werd er niet gescoord in twee wedstrijden. Anderlecht bleef op een troosteloos 0-0-gelijkspel steken tegen Spartak Trnava, terwijl ook Dinamo Zagreb en Fenerbahçe niet scoorden. De Kroaten waren al langer zeker van kwalificatie, na vanavond is ook Fenerbahçe dat.

Wel veel doelpunten in Groep E. Arsenal had weinig problemen met Vorskla Poltava. De Gunners wonnen op verplaatsing met 0-3 dankzij doelpunten van Emile Smith Rowe, Aaron Ramsey en Joe Willock. Arsenal is zo leider met 13 punten, voor Sporting Lissabon met 10. De Portugezen maakten met 1-6 gehakt van Quarabag, onder meer dankzij twee goals van Abdoulay Diaby (ex-Brugge).

Geen Milanese blamage in Groep F. Milan stond na rust wel een tijd lang 1-2 in het krijt tegen Dudelange, maar zette de scheve situatie alsnog recht. De Luxemburgers scoorden twee eigen doelpunten en gingen uiteindelijk met 5-2 onderuit. Milan is nog niet zeker van kwalificatie. Het telt 10 punten, maar Olympiakos heeft er 7 en kan dus nog over de Rossoneri wippen via het onderlinge duel. De Grieken verloren vanavond met 1-0 van groepsleider Betis dankzij een goal van Sergio Canales.

In Groep G boekte Rapid Wenen een 1-2-overwinning op bezoek bij Spartak Moskou. Boli Bolingoli-Mbombo maakte de match vol bij de Oostenrijkse bezoekers. Rapid was in het Spartakstadion lange tijd op achtervolgen aangewezen na een doelpunt van Ze Luis (20.), maar in de slotminuten bogen de Oostenrijkers die achterstand helemaal om. Mert Müldür (80.) en invaller Philipp Schobesberger (90.+1) bezorgden Rapid de onverhoopte driepunter. Bij Spartak voetbalde oude bekende Sofiane Hanni 70 minuten mee. De Oostenrijkse club gaat met nog een speeldag te gaan aan de leiding in poule G. Rapid verzamelde 7 punten. Daarna volgen Villarreal (6 ptn) en Rangers (5 ptn), die elkaar donderdagavond nog partij geven in Glasgow. Spartak (5 ptn) is ook nog niet uitgeteld. Op de slotspeeldag ontvangt Rapid de Schotten. Spartak staat voor een lastige verplaatsing naar Villarreal.

Dinamo Kiev stelde in poule K de groepswinst veilig na een 0-1 overwinning tegen rechtstreekse concurrent Astana. De Kazakken (8 ptn) staan er goed voor om de tweede plaats te pakken. Rennes (4 ptn) en Jablonec (3 ptn) kijken elkaar om 21u00 in de ogen.