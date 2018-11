Ze dacht dat ze zwanger was, maar eigenlijk droeg ze cyste “met het gewicht van wel zeven baby’s”

De Britse Keely Favell was er maandenlang van overtuigd dat ze zwanger was, maar eigenlijk groeide er iets helemaal anders in haar lichaam. Nu heeft een gespecialiseerd chirurg een cyste op haar eierstokken verwijderd. Die was maar liefst 26 kilogram zwaar geworden, het gewicht van zeven pasgeboren baby’s.

Toen Keely Favell uit het Britse Swansea in 2014 wat kilo’s bijkwam, raakte ze niet meteen in paniek. “Ik ben nooit graatmager geweest en ik kwam heel geleidelijk aan bij", verklaarde ze aan het Britse nieuwsmedium BBC. “Ik had er geen flauw idee van dat het uit de hand aan het lopen was.”

“Iedereen dacht dat ik zwanger was”

Het was pas toen ze flauwviel op kantoor in 2016 dat ze de moed bij elkaar raapte om naar een dokter te gaan. De arts dacht meteen te weten wat er aan de hand was: volgens hem was de destijds 26-jarige Keely zwanger.

“Samen met Jamie (Gibbins, haar partner, red.) had ik daar eerder al wel aan gedacht, maar als we thuis een test deden dan was die altijd negatief. Al deed ik wel altijd alsof, wanneer mensen vroegen hoeveel maanden ver ik al was. Omdat mijn buik zo groot en rond was, dacht echt iedereen dat ik een kind verwachtte en op bevallen stond”, vertelt Keely in haar blog op EdaFeo.

De massa uit Keely’s buik. Foto: Keely Favell

Het gewicht van zeven baby’s

Maar bewijs voor een zwangerschap was er niet, integendeel. Elke keer wanneer er een test gedaan werd, waren de resultaten negatief. Toch stuurde haar arts Keely naar de ultrasound in januari 2017. Pas toen besefte de dokter het: er groeide helemaal geen kind in de buik van Keely. “Toen ik de ogen van de radioloog plots zag verstarren, besefte ik dat er iets grondig mis was. Ik raakte helemaal in paniek”, herinnert ze zich.

Het was een specialist, die Keely het schokkende nieuws kwam brengen. “Hij zei me dat ik helemaal niet dik was en dat ik zelfs vrij dun was. Maar daar snapte ik niks van, want ik kon maar amper wandelen en praten”, zei ze. De expert wist haar twijfels echter weg te halen met een diagnose. Keely had een enorme ovariële massa in haar eierstokken, een cyste die maar was blijven groeien. Hoe groot het geheel precies was, wist hij niet. Maar wat hij wel wist, was dat ze ogenblikkelijk moesten opereren.

Eindelijk vrij

De cyste werd enkele dagen later verwijderd. Er waren vijf uren nodig om de ondertussen 28-jarige vrouw van de cyste te ontdoen. De massa bleek maar liefst 26 kilogram zwaar te zijn, hetzelfde gewicht van zeven pasgeboren baby’s. “Het zag eruit als een gigantisch grote hoop ijs. Dus ik noemde het Meneer Whippy”, lacht ze.

Nu moet de vrouw leven met een gigantisch litteken en heel wat striemen. “Maar het belangrijkste is dat ik nog altijd kindjes kan krijgen”, reageert ze gerustgesteld. Eerst wil ze nog wel genieten van de kleine dingen des levens. “Ik besefte niet hoe heerlijk gemakkelijk het kan zijn om met de auto te rijden, of om op trappen te wandelen. Door mijn buikje te verliezen, heb ik terug een leven. Ik ben mijn chirurg voor eeuwig dankbaar”, besluit ze.