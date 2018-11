Hij gaf de assist voor fenomenale "Van Basten-goal", maar wat is er mis met Leon Bailey? "Ja, dat krijg je dan!"

Bayer Leverkusen kon donderdagavond niet winnen in de Europa League. De Duitse traditieclub blijf op een 1-1 steken tegen Loedogorets. Leon Bailey, ex-Genk, gaf de assist voor een wereldgoal van Mitchell Weiser die deed denken aan het beruchte doelpunt van Marco van Basten voor Nederland tegen de Sovjet-Unie in 1988.

We kennen de goal van de Nederlandse legende natuurlijk vanbuiten. In één tijd op de slof, bingo!

Het doelpunt van Weiser was er niet eentje in één tijd, maar wel van ongeveer dezelfde positie. Al stond de Duitser misschien nog net iets scherper voor doel. Toch een straf doelpunt van de rechtsachter!

Bailey

De assist kwam dus op naam van Leon Bailey, die in de winter van 2017 voor meer dan 13 miljoen euro van Genk naar Leverkusen trok. Vorig seizoen ontpopte de vinnige Jamaicaan zich tot dé sterspeler van B04 met 12 doelpunten en 6 assists. Bailey scoorde onder andere tegen Schalke, Mönchengladbach, Hoffenheim en in de beker tegen Bayern.

Bailey imponeerde in de Bundesliga, waar Leverkusen uiteindelijk vijfde werd en de Champions League miste dankzij een slechter doelsaldo dan Borussia Dortmund. De naam van de Jamaicaanse aanvaller was gemaakt. Hij werd gelinkt aan topclubs als Liverpool, Chelsea en AS Roma; maar koos voor een langer verblijf bij Leverkusen. Roma zou 40 miljoen geboden hebben maar de Duitsers zouden vastgehouden hebben aan een prijskaartje van 50 miljoen.

Enkele maanden later gaat het Bailey niet meer zo voor de wind. De 21-jarige Jamaicaan startte het seizoen als basisspeler, maar zat de laatste zeven competitiewedstrijden op de bank. Afgelopen weekend tegen Stuttgart bleef hij daar zelfs 90 minuten lang zitten. Dat was al van 3 maart tegen Wolfsburg geleden. In de Europa League startte Bailey vier van de vijf wedstrijden, maar werd hij ook twee keer vroegtijdig gewisseld. De problemen van Bailey heten Kevin Volland (6 goals, 6 assists) en Julian Brandt (3 goals, 6 assists). Het Duitse duo presteert dit seizoen een stuk constanter en krijgt daarom de voorkeur van trainer Heiko Herrlich.

Transfer?

Als het van manager Craig Butler afhangt, zit er misschien wel een transfer aan te komen in de winter. "Leon is momenteel niet gelukkig", zei Butler aan Star Sports. "Maar hij is een professioneel en werd goed opgevoed om zijn rol uit te voeren. Hij respecteert de beslissingen die gemaakt zijn. Ik ben er zeker van dat Leon binnekort weer zal starten voor Leverkusen en de wereld zal verbazen bij een topclub. Of dat voor bij Leverkusen zal zijn, zullen we beslissen in januari."

"De resultaten (Leverkusen is pas 12de in de Bundesliga, red.) zijn niet wat ze moeten zijn momenteel", ging Butler voort. "De coach koos ervoor om een topspeler op de bank te zetten en kijk, dat krijg je dan. Leon is niet uit vorm, hij moet deze slechte ervaring achter zich laten. Hij is een toptalent en zo iemand moet spelen. Hij doet daar ook alles voor. Maar na de feestdagen gaan we samenzitten met zijn familie. Daarna zullen we bekijken wat we gaan doen."