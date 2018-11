“Als ze op school lachen, dan trek ik me dat gewoon niet aan.” Ze laten zich niet snel ontmoedigen, de jongens uit de balletklas. Allemaal wel eens uitgelachen, maar allemaal sterker dan dat. Ze zijn nog altijd uitzonderingen tussen de vele meisjes, maar ze zijn even bezeten van de plié en de juiste ­houding aan de barre. En nu ze morele steun krijgen van Jommeke in de nieuwe strip Balletkoorts hopen ze dat nog veel meer jongens hun voorbeeld zullen volgen.