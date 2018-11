Blind een terugspeelbal geven, is nooit een goed idee: dat weten ze nu ook bij bijzonder zwak Marseille

Olympique Marseille zal niet opnieuw de finale spelen van de Europa League. De Franse topclub telt na vijf wedstrijden amper 1 puntje in een groep met Frankfurt, Lazio en Limassol. Tegen de Duisters ging L'OM met 4-0 onderuit. Typerend voor de Franse drama-avond was de owngoal van Luiz Gustavo. Die gaf blind een terugspeelbal op doelman Yohann Pelé, die naast zijn doel stond. De bal rolde dan ook pijnlijk binnen. Luka Jovic scoorde twee keer voor Franfurt, terwijl ook Bouna Sarr in eigen doel scoorde voor Marseille...

De schlemiel van de avond: Luiz Gustavo! ?????? pic.twitter.com/eIf5ZrkvT4 — Play Sports (@playsports) 29 november 2018