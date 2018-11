Weerpraatjes Frank Deboosere in dichtvorm uitgegeven

Leuven - “En de zon fietst door de hemel” (uitgeverij P) is de titel van een nieuw boek met 52 gedichten van Karel Sergen op basis van teksten uit de kleurrijke weerberichten van VRT-weerman Frank Deboosere. Van januari tot december passeert hierbij ons collectief weergeheugen de revue. Na elk gedicht prijkt in het boek bovendien een door Deboosere genomen foto uit zijn collectie weerfotografie.

Sergen, die sinds 1984 al een tiental dichtbundels op zijn actief heeft en in verschillende literaire tijdschriften publiceerde, ploos voor dit boek duizenden van de weervoorspellingen en waarschuwingen van Deboosere uit. “Een goudmijn was het. Je struikelt er over de originele beelden. Ook de humor en betrokkenheid vallen op”. De dichter voert in de gedichten naar eigen zeggen “de gekende weerelementen op als poppenspelers in een soms wrede poppenkast”.

Lit. “En de zon fietst door de hemel” (128 blz., Uitg. P).