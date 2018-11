“Als haar hart niet voor hem klopte, dan voor niemand. Ronny, u bent een laffe moordenaar en een gestoorde stalker ”

Leuven / Kortenaken -

“Ronny Claes, u bent een laffe moordenaar en een gestoorde stalker.” Volgens de openbare aanklager had de buschauffeur een duidelijk moordscenario in zijn hoofd toen hij naar het huis van zijn ex-vrouw Anne Collaer trok, en was het plan om het lichaam later die nacht te doen verdwijnen. De advocaat van Claes vroeg de jury dan weer om de man vandaag vrij te spreken wegens gerede twijfel.