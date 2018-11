ANALYSE. Stuurt N-VA aan op een val van de regering? De coalitiepartners denken van wel

De totale regeringscrisis sluipt dichterbij, nu N-VA de druk over het VN-migratiepact opnieuw opvoert. Als er volgende week een wisselmeerderheid ontstaat die zich vóór het pact uitspreekt, dan valt de regering, zo klinkt het.

“Het wordt altijd maar moei­lijker. Wij willen een oplossing, maar N-VA legt de lat altijd maar hoger en hoger. Alsof ze aan­sturen op de val van de regering.” Een liberale topper reageert ge­laten na een nieuwe dag van forse verklaringen rond het VN-migratiepact van Marrakech.

Ondanks afspraken binnen de meerderheid om het wat rustiger aan te doen, deed N-VA-fractieleider Peter De Roover opnieuw zware verklaringen. In Villa Politica deze keer. Over de mogelijkheden van een wisselmeerderheid in het parlement was hij zeer duidelijk: “Wie met andere meerderheden werkt, trekt de stekker uit de regering.”

Opvallend: gisteren wilde noch CD&V, noch Open VLD en MR zo’n wisselmeerderheid uit­sluiten.

Dat betekende meteen de aan­leiding voor N-VA om de druk voort op te voeren. Officieel wacht de partij nog altijd een oplossing af van premier Charles Michel (MR). Die buigt zich op dit moment over de toevoeging van een ‘interpretatieve ver­klaring’, een nota die het effect van het migratiepact op het Belgisch beleid moet tegengaan. ­Onder meer Nederland en Duitsland bewandelen die weg.

Maar binnen N-VA wordt die piste net niet weggelachen. “Waarom zouden we iets tekenen en tegelijk zeggen dat we het niet serieus nemen? Zoiets is toch niet ernstig”, aldus een regeringstopper.

In de plaats eist de partij een “creatieve oplossing” van Michel. Maar wat die moet inhouden is onduidelijk. Die houding zorgt voor frustratie bij de regeringspartners. Zo geeft een ander liberaal kopstuk aan dat er bereidheid bestaat om N-VA tegemoet te komen, maar dat de Vlaams-nationalisten binnen de regering nog altijd niet duidelijk hebben gemaakt waar het probleem zit. “Het lijkt enkel nog om een politieke confrontatie te gaan”, klinkt het.

Nog marge om te praten

Binnen de regering valt te horen dat het resultaat van de lokale verkiezingen bij de N-VA veel harder is aangekomen dan de partij laat uitschijnen. En een van de lessen is dat Vlaams Belang nog lang niet dood en begraven is. Staats­secretaris Theo Francken (N-VA) zou begin november na de tussentijdse verkiezingen in de VS zijn teruggekomen met de vaste overtuiging dat migratie en identiteit dé thema’s zijn waarmee je verkiezingen wint.

Hoe dan ook zal Michel snel met een voorstel naar de kern stappen. Die zou begin volgende week plaatsvinden, wanneer ­vicepremier Alex­ander De Croo (Open VLD) terug in het land is. Dat voorstel is niet te nemen of te laten, er is nog marge voor onderhandeling.

Naar een botsing

Maar de manier waarop N-VA zichzelf in de kijker zet als fervente tegenstander, maakt een oplossing aartsmoeilijk. Een CD&V-topper ziet zelfs een “regelrechte clash” aankomen.

Het moge ondertussen duidelijk zijn: dit is de grootste regeringscrisis sinds het aantreden van de regering-Michel.

