Hartklachten bij Cypriotische spelers na injecties met cocktail, spelers dienen klacht in

Zeker drie Cypriotische voetballers die vorig seizoen in eerste klasse uitkwamen, hebben een klacht ingediend nadat ze hun carrière dienden stop te zetten uit vrees voor hartfalen.

Een routineonderzoek in september bij Panayiotis Frangeskou bracht een hartkwaal aan het licht. De 27-jarige verdediger vernam dat hij moest stoppen met voetballen en wellicht zelfs een pacemaker nodig had. De speler dacht meteen aan de cocktails “met vitaminen en magnesium” die hij bij zijn club Alki kreeg, veelal via injecties van “een biochemicus”, die niet officieel aan de club was verbonden. Daarop moesten een ploegmaat én een speler van Omonia Nicosia ook stoppen wegens een hartkwaal. Over de inhoud van de cocktails is voorlopig nog niets bekend, maar uit vrees voor meer slachtoffers wordt erop aangedrongen dat de politie dit zo snel mogelijk uitklaart. Het onderzoek is namelijk afgerond. Daaruit zou blijken dat zeker vier clubs betrokken zijn.