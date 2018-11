CLUBNIEUWS - Gentse ziekenboeg loopt leeg, Brugse spelers met kleine oogjes, Antwerp ziet Baby uitvallen

Ondanks een drukke Europese avond viel er toch heel wat clubnieuws te verzamelen. Wij bundelden het voor u.

AA GENT - Gentse ziekenboeg loopt leeg

Geen Neto in de selectie voor Lokeren. De Braziliaanse middenvelder herstelt nog van een enkelblessure en krijgt alle tijd om in alle rust toe te werken naar zijn beste niveau. Smith werkte maandagavond een volledige wedstrijd af met de beloften en is net als Odjidja beschikbaar. Yaremchuk is genezen van een infectie die hem vorig weekend parten speelde, hij komt wellicht aan de aftrap. Voor het bekerduel van komende dinsdag tegen Beerschot Wilrijk werd door de Gentse politie besloten dat er op de wedstrijddag geen ticketverkoop is toegelaten. Hierdoor hebben fans tot en met volgende week maandag om hun ticket aan te schaffen. Dit kan zowel online als aan de loketten. (ssg)

ANTWERP - Baby niet meer in 2018, ook twijfels over Refaelov

Amara Baby zal in 2018 niet meer kunnen voetballen. De flankaanvaller van Antwerp liep tegen AA Gent een scheurtje in de quadriceps op en is drie tot vier weken buiten strijd. De Senegalees stond in Gent nog maar voor de tweede keer in de basis sinds zijn transfer van Charleroi, maar moet zich nu dus richten op 2019. Ook Lior Refaelov trainde donderdag nog niet bij Antwerp, waardoor de kans steeds kleiner wordt dat hij zaterdag tegen Sint-Truiden in actie komt. Jens Teunckens liep maandag een lichte hersenschudding op bij de beloften, maar de doelman hervatte gisteren alweer de trainingen.

CERCLE BRUGGE - Vitinho is weer beschikbaar

Mercier en Lusamba zijn morgen geschorst op Charleroi. Vitinho is weer beschikbaar en fit na zijn interlandverplichtingen van twee weken geleden. Voor de thuismatch tegen Antwerp is er geen ticketverkoop online. Per identiteitskaart kunnen wel vier tickets besteld worden. De partij geldt als risicomatch. (kv)

KV KORTRIJK - Lepoint out tegen ex-ploeg

Christophe Lepoint kreeg weer last aan zijn vorig jaar geopereerde enkel en is out voor de match tegen zijn ex-ploeg Moeskroen. Kagelmacher is weer beschikbaar en na een lange revalidatie van bijna één jaar is ook Rougeaux weer fit en traint hij voluit mee. Toualy heeft een scheurtje in de kuit van liefst vier centimeter en is voor onbepaalde tijd out. Afgelopen dinsdag stond de groep meer dan twee uur op het oefenveld. (kv)

ZULTE WAREGEM - Zaterdag spotlight op G-team

Zaterdag komt de Sint naar Zulte Waregem afgezakt, maar er is ook aandacht voor het G-team van Essevee. ‘s Avonds zullen de jongens van dat team het veld betreden met de spelers. Veliche Gourmet is de nieuwe partner op de G-dag nadat dat vroeger Record Bank was. Zo zal de chocolatier een chocoladeworkshop organiseren voor de G-ploeg. Supporters kunnen bij vrijwilligers van Veliche of in de Essevee Shop zakjes chocolade kopen voor het goede doel. Daarin zit 300 gram melkchocolade en het kost vijf euro. De opbrengt gaat integraal naar het G-voetbal. (jcs)

KV OOSTENDE - Capon onzeker voor Zulte Waregem

Brecht Capon trainde deels apart en blijft onzeker voor Zulte Waregem. Dutoit kreeg af te rekenen met inbrekers. Die stalen voetbalmateriaal uit zijn wagen, waaronder een paar orthopedische steunzolen. Op Twitter lanceerde de doelman een oproep om die terug te krijgen. Recent raakte ook bekend dat Standard-KV Oostende verplaatst werd naar zaterdag 22 december om 20.30 uur. Wegens verbouwingswerken zal de beloftewedstrijd van 3 december tegen STVV dan weer plaatsvinden in de Versluys Arena in plaats van op de Schorre. (jve, rpo)

CLUB BRUGGE - Kleine oogjes op training

Veel tijd heeft Club Brugge niet om stil te staan bij het mooie puntje in Dortmund. Overmorgen volgt de topper tegen Standard in eigen huis en dus werden de spelers gisteren rond de middag alweer op de club verwacht. Sommigen arriveerden daar met kleine oogjes, want spelers en staf vertrokken dinsdag na de wedstrijd rond middernacht meteen vanuit het Signal Iduna Park met de bus richting Brugge, goed voor een ritje van om en bij de 330 kilometer. De spelers kwamen pas omstreeks 3.30 uur aan in ­West-Vlaanderen en trokken om 14.30 uur alweer de schoenen aan voor een uitlooptraining. Normaal gezien recupereert Leko geen extra spelers uit de lappenmand voor de wedstrijd tegen Standard, wat dus betekent dat er geen grote veranderingen in de selectie verwacht moeten worden. De Kroaat gaf vorige week al aan dat Danjuma, Diatta, Vlietinck en Cools nog even out blijven. (jve)

LOKEREN - Marecek vanavond rechtsachter?

Trainer Trond Sollied experimenteerde tijdens de ochtendtraining. Zo posteerde hij middenvelder Lukas Marecek bij de laatste training op de rechtsachter, waardoor Tirpan – terug na een weekje schorsing – een rijtje hoger op de flank speelde. Filipovic en Mujangi Bia werkten individueel op het oefenveld. Ze zijn samen met Mpati en Van Moerzeke niet inzetbaar tegen Gent. (whb)

WAASLAND-BEVEREN - Lambrechts fluit match in Eupen

Waasland-Beveren sluit zondagavond speeldag zeventien af met een wedstrijd op het veld van Eupen. Scheidsrechter Erik Lambrechts moet die wedstrijd in goede banen leiden. Supporters die nog een ticket wensen voor deze partij kunnen terecht op het secretariaat van de club of aan de loketten in Eupen. Een ticket kost vijftien euro voor volwassenen en tien euro voor kinderen. (whb)