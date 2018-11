Ingewikkelder wordt het niet: wanneer is Standard geplaatst en wanneer liggen de Rouches uit de Europa League?

Standard moest donderdag winnen van Sevilla om nog een kans te maken op Europese overwintering. De Rouches stuntten tegen La Liga-leider Sevilla en wonnen met 1-0. En toch wordt de kwalificatie bijzonder moeilijk...

De stand in Groep J is momenteel zo:

1. Krasnodar - 12 punten (doelsaldo +3)

2. Sevilla - 9 punten (+9)

3. Standard - 9 punten (-2)

4. Akhisar Belediyespor - 0 punten (-10)

Op de laatste speeldag trekt Standard naar Turkije voor een ontmoeting met het al uitgeschakelde Akhisar Belediyespor. Sevilla krijgt Krasnodar over de vloer. Drie clubs kunnen zich dus nog plaatsen, maar wat zijn de scenario’s?

Het meest voor de hand liggende, is veruit het meest eenvoudige: als Standard op de laatste speeldag meer punten pakt dan Sevilla, overwintert het altijd. Als de Rouches minder goed doen, zijn ze altijd uitgeschakeld net als wanneer ze verliezen.

Indien Standard wint én Sevilla thuis wint van Krasnodar, wordt het ingewikkelder. Dan komen drie teams op 12 punten en wordt het doelsaldo in de onderlinge duels tussen Krasnodar, Sevilla en Standard doorslaggevend. Standard, dat met 5-1 verloor in Spanje, staat er het slechtst voor. Als Sevilla met vijf goals verschil wint van Krasnodar, wipt Standard nog over de Russen. Anders dreigt de exit. Hopen dus dat Krasnodar niet verliest.