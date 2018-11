De ‘gangster’ die Leko nodig had: met Sofyan Amrabat kreeg Club Brugge er in Dortmund een basisspeler bij

Club greep woensdag niet alleen de Europese overwintering, het kreeg er ook een speler bij. Sofyan Amrabat had nog geen minuut in de Champions League gespeeld, maar toonde in Dortmund zijn kracht en intelligentie. Coach Ivan Leko noemt hem de “gangster die hij nodig had”. Maar waarom komt de 22-jarige middenvelder pas nu aan de oppervlakte?