Lokeren staat nog steeds laatste, maar Sollied blijft stoïcijns: “Mozes zei: De wereld verandert, principes niet”

Op 2 november werd Trond Sollied aangesteld als nieuwe coach van rode lantaarn Lokeren. “Als we het klassement omkeren, staan we eerste”, grijnsde de Noor die dag. Dat is alvast niet veranderd: bijna een maand later staan de Waaslanders nog steeds op de laatste plek. Tijd voor een eerste tussenbalans: waar zien we de hand van Sollied?