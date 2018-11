Vanhaezebrouck zag toch positieve punten in troosteloos gelijkspel: “Bornauw wordt onbetwiste titularis”

Hein Vanhaezebrouck was mild voor zijn Anderlecht na de troosteloze 0-0 in de Europa League tegen Spartak Trnava. “Dit was lang niet ons beste elftal, hè”, klonk het na afloop.

“Sommigen zoals Morioka kwamen terug na een blessure en liet ik lang staan om hen ritme te geven. Ook de jongeren deden het goed. Dauda en Ka­yembe toonden zich en Bor­nauw… Ja, dat wordt hier gewoon een onbetwiste titularis. Of ik niet verontrust ben dat veel anderen door de mand vielen? We gaan op het gepaste moment de evaluatie maken van de kern. Je moet hier ook rekening houden met de grasmat. Die lag slecht en dat is een probleem dat elk jaar terugkomt door de slechte ondergrond hier. We bespreken of we tijdens de winter een nieuwe grasmat kunnen leggen.”

Opvallend was nog dat Pär Zetterberg voor het eerst naast Hein zat. Wat was zijn inbreng? “Pär start pas officieel op 1 januari, maar is hier nu een week op bezoek en zal ook zondag tegen Genk naast mij zitten. Het is nuttig voor hem om zo snel mogelijk de spelers te leren kennen en onze manier van coachen.”