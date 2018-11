Merkel mist door vliegtuigpanne start G20-top

Duits kanselier Angela Merkel zal de opening van de G20-top in het Argentijnse Buenos Aires niet kunnen bijwonen. Haar regeringsvliegtuig moest donderdag wegens een technisch defect rechtsomkeer maken en staat momenteel geblokkeerd in Keulen. De bondskanselier zou vrijdag met een lijnvliegtuig vanuit Madrid naar Argentinië vliegen.

Een vlucht met een vervangingstoestel was donderdagavond niet mogelijk, bevestigde regeringswoordvoerder Steffen Seibert, omdat er geen vliegend personeel meer ter beschikking was.

Merkel, die vergezeld is door Duits minister van Financiën Olaf Scholz (SPD), brengt de nacht door in een hotel in Bonn. Vrijdagochtend vroeg reist ze naar Madrid, om van daaruit naar Buenos Aires te vliegen.

Volgens haar woordvoerder zal nu gekeken worden in hoeverre de afspraken die Merkel in Argentinië gepland had, kunnen verplaatst worden.

Het Duitse regeringsvliegtuig “Konrad Adenauer”, een Airbus A340-300, moest al na één uur vliegen boven Nederland rechtsomkeer maken. Het landde veilig in Keulen. Het is niet de eerste keer dat het toestel met panne kampt. Zowel financiënminister Scholz bij de IMF-top in Indonesië, als president Frank-Walter Steinmeier op zijn Afrika-reis, hadden last van technische problemen met het regeringsvliegtuig.

