Stier op Wall Street niet langer in gezelschap van dappere meisje

Na anderhalf jaar krijgt het beroemde standbeeld van de stier op Wall Street niet langer het gezelschap van de ‘Fearless Girl’ of het dappere meisje. Het bedrijf dat dat laatste beeld had laten plaatsen, gaat het nu verhuizen naar de ingang van de beurs enkele straten verder.

Het meisje dat met de handen in de heup, de kin omhoog en de haren in de wind voor de ‘Charging Bull’ stond, werd in maart vorig jaar in het kader van vrouwendag neergezet door het financiële bedrijf State Street Global Advisors. Het beeld was onmiddellijk razend populair onder bezoekers van het Financial District, maar moest eigenlijk na een maand verdwijnen.

De burgemeester van New York, Bill de Blasio, liet het standbeeld na een petitie echter langer blijven. Volgens hem bood het meisje veel inspiratie aan vrouwen, op een moment dat daar veel behoefte aan is. Hij verwees daarbij onder meer naar de verkiezing van Donald Trump als president van de VS en de grote protestmarsen van vrouwen die daarop volgden.

Kritiek op het beeld

Het standbeeld was echter niet bij iedereen populair. Zo werd het ook gezien als een pure marketingstunt van State Street, dat volgens critici zélf weinig doet om vrouwen een grotere rol te geven in de financiële sector.

Ook de kunstenaar van de bronzen ‘Charging Bull’, die al sinds 1987 op Wall Street staat, was ontevreden en vocht de vergunning voor ‘Fearless Girl’ aan. Arturo Di Modica vond het nieuwe beeld “een grove inbreuk op zijn artistieke rechten als kunstenaar”. “De hele dynamiek van mijn werk is veranderd door die andere aanwezigheid.”

De afgelopen maanden poseerden dagelijks honderden mensen aan het standbeeld van het meisje. Nu herinnert enkel nog een plakkaat aan haar aanwezigheid. Voetsporen op de grond nodigen uit haar plaats in te nemen en de stier in de ogen te kijken.

