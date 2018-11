Vijftiger opgepakt voor gewelddadige dood schoonmoeder (72)

Aalst -

De bewoners van de Leuvestraat in Aalst waren gisteren al behoorlijk geschrokken toen ze vernamen dat de alleenwonende Murielle ­Wauters (72) dood was teruggevonden in haar woning. Nóg meer schrokken ze toen ze hoorden dat schoonzoon S.V. als verdachte was meegenomen door de politie. “Hij is zo’n brave man”, reageerde een buurvrouw.