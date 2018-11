Bestuurder zwaargewond nadat bestelwagen op bus met Limburgse vrouwen botst

/ Aalter - Bij een ongeval met een kleine vrachtwagen en een Limburgse bus op de E40 ter hoogte van Aalter zijn gisteravond verschillende inzittenden van de bus lichtgewond geraakt. De bus, die op de terugweg was van Brugge naar Paal-Beringen en in de file stond, werd achteraan aangereden door de bestelwagen.

In de bus zat een vijftigtal vrouwen uit de omgeving van Beringen. Ze hadden een bezoek gebracht aan de kerstmarkt in Brugge en waren gisteravond op weg naar huis. De bus stond stil in een kleine file die zich had gevormd ter hoogte van Aalter op de E40 toen plots een kleine vrachtwagen met buitenlandse nummerplaat tegen de achterzijde botste.

De klap was zeer hard, aldus een inzittende van de bus. “Gelukkig is niemand van onze groep er erg aan toe”, getuigde de vrouw op Radio 1. “Er zijn wel heel wat vrouwen met rug- of nekklachten door de schok, of met lichte verwondingen door het rondvliegende glas.”

Chauffeur zwaargewond

Voor de chauffeur van de bestelwagen, waren de gevolgen wel ernstig. De man, die de file te laat had opgemerkt, raakte zwaargewond. Hij moest door de brandweer bevrijd worden uit het wrak van zijn voertuig.

Vervangbus

De buspassagiers moesten een uur op de pechstrook wachten, tot ze opgepikt konden worden door een vervangbus die hen naar huis in Beringen bracht. In de tussentijd kregen ze dekens en folie om hen tegen de koude te beschermen. Nadat de bus en de vernielde bestelwagen getakeld waren door de hulpdiensten, werd de E40 gisteravond laat weer vrijgegeven voor het verkeer.