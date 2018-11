Jommeke verovert China: “JIÉ MIÈ komt ook hier tot leven”

Op televisie keert Vlaams minister van Cultuur en Media Sven Gatz (Open VLD) maandag terug voor zijn zesde aflevering in De Slimste Mens ter Wereld, maar in het echte leven zit hij in het Chinese Peking op culturele handelsmissie. Gisteren bezocht hij de Baijiazhuang Elementary School in het district Chaoyang om de kinderen het abc van stripheld Jommeke bij te brengen.

Jommeke viert in 2020 zijn 65ste verjaardag en dat was voor productiehuis Geronimo Film en uitgeverij Ballon Media de aanleiding om met de hulp van minister Gatz de Chinese markt aan te boren met een film. De stripverhalen van Jommeke beginnen China langzaam maar zeker te veroveren via een lokale samenwerking met een uitgeverij in 2017. In de klas kon de minister met zijn ogen zien dat Jommeke best populair is bij Chinese kinderen. “Met deze culturele handelsmissie willen we ook voor de audiovisuele sector deuren openen. Het is bijzonder fijn vast te stellen dat Jommeke, of JIÉ MIÈ in het Chinees, en zijn vrienden ook hier in China kinderharten verovert. Nu er een film in de maak is, is het nuttig na te gaan wat de mogelijkheden zijn op de Chinese audiovisuele markt om samen te werken.”

Live-action

De film zou een live-action prent worden waarin echte acteurs gestalte zullen geven aan de alom gekende personages uit de reeks. Met scenariosteun van het Vlaams Audiovisueel Fonds kunnen de makers een nieuw verhaal vertellen waarin Jommeke een Chinees dorp van een gemene overwoekeringsplaag probeert te redden.“Het is fijn om Jommeke op Chinese bodem tot leven te zien komen. Het enthousiasme waarmee deze Vlaamse stripheld hier onthaald wordt, werkt echt inspirerend”, aldus Jasper Moeyaert, producent bij Geronimo Film. Wanneer de film in de zalen loopt, is nog niet bekend.