Bussen De Lijn stoppen opnieuw aan Noordstation, maar situatie lijkt niet verbeterd: veel afval, urinegeur en amper politie

Brussel - De bussen van De Lijn vertrekken vanaf vrijdagochtend opnieuw vanaf het Brusselse Noordstation. De vervoersmaatschappij wilde er eerder niet meer stoppen omwille van de onveiligheid en het gebrek aan netheid. Intussen zijn afspraken gemaakt om dat te verhelpen, al staat de netheid nog niet op punt. “Dat alles in één klap ideaal is, kan helaas niet. Maar we volgen de situatie op de voet”, zegt woordvoerder Sonja Loos van De Lijn.

De Lijn liet haar bussen vanaf 23 november niet langer stoppen in het busstation onder het Noordstation wegens het onveiligheidsgevoel veroorzaakt door de transmigranten die er verblijven. De Vlaamse vervoersmaatschappij verplaatste de haltes naar de Vooruitgangstraat en het Rogierplein, wat dan weer tot protest leidde van de Brusselse regering. Die wees erop dat deze eenzijdige beslissing in strijd is met het samenwerkingsakkoord, en de betrokken gemeenten en politiediensten, die de onveilige situatie aanklaagden.

”Urinegeur en afval zijn er nog”

Na “constructief overleg” met de betrokken partijen zijn er voldoende garanties om de tijdelijke haltes in de buurt van het station op te heffen, liet de vervoersmaatschappij donderdag weten. Zo zijn er afspraken gemaakt over de properheid en de veiligheid van het busstation. Er zouden extra vuilnisbakken en een grote container voor het afval na de voedselbedeling komen. Daarnaast wordt het afval binnen en buiten het station vaker verwijderd. Om wildplassen terug te dringen, komen er urinoirs. Er zouden ook vaker poetsploegen ingeschakeld worden, ook in het weekend.

Foto: put

Al lijkt de situatie momenteel amper verbeterd. De doordringende geur hangt er nog steeds en er ligt heel wat afval op de grond. “De urinegeur hangt er nog steeds”, zegt een van de vroege reizigers vrijdagochtend aan Radio 1. “En er ligt ook nog overal afval op de grond.” Een andere man bevestigt de situatie: “Ik zie eigenlijk het verschil niet, ik hoop dat er snel verandering komt.”

Volgens Sonja Loos, woordvoerder van De Lijn, komt die verandering er wel degelijk snel. “Er is al een eerste opkuis geweest”, zegt ze aan onze redactie. “Maar het leven gaat verder: er hebben mensen overnacht aan het station, er is veel passage geweest, er worden dingen vuil gemaakt, … Dat is in andere stations ook zo. Vandaag en in de loop van de volgende dagen zullen nog maatregelen doorgevoerd worden: er komen urinoirs, meer afvalcontainers en meer poetsbeurten.”

Meer politiepatrouilles

Om de veiligheid te garanderen zal de Brusselse politie de hele dag patrouilleren in en rond het station. Maar ook daar lijkt vrijdag nog weinig van aan. “Ik heb twee auto’s zien voorbij rijden, maar er wordt niet gepatrouilleerd”, klinkt het. Een andere reiziger zag helemaal geen politie.

“Met hoeveel en wanneer de politie precies aanwezig zal zijn, is niet aan mij om te beslissen”, aldus Loos. “Maar we volgen de situatie van dichtbij op en er is op heel regelmatige basis overleg met alle betrokken partijen. Als er problemen zijn of afspraken niet worden nagekomen, zal er kort op de bal gespeeld worden.”

De controledienst van De Lijn zou bovendien een rechtstreekse lijn met de politie krijgen. Ook zal de drugsproblematiek in het CCN-gebouw worden aangepakt en komt er verlichting in de donkere hoeken. Daarnaast opent het Rode Kruis op 8 december een nachtopvang voor transmigranten.

Foto: put

Foto: BART DEWAELE