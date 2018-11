Syriëstrijder die Yasmine ontvoerde wilde niet dat zijn dochter naar België terugkeerde: “Je moeder is een vijand van de islam”

Sint-Joost-ten-Node - Mehdi Atid, de gesneuvelde Syriëstrijder die zijn dochtertje Yasmine (4) ontvoerde, wilde koste wat kost dat het meisje, in het geval van zijn overlijden, niet zou terugkeren naar België. Dat zegt de man in zijn videotestament, dat Het Laatste Nieuws in handen kreeg. “Ik wil niet dat ze terugkeert naar de ongelovigen en dat mijn ex-vrouw haar bij jullie komt halen.”

Hajar, de mama van Yasmine uit het Brusselse Sint-Joost-ten-Node, had haar dochter op vrijdag 24 mei 2017 meegeven met haar ex-man. De ex-gedetineerde had bezoekrecht, ook al vertrouwde ze hem niet. Atid beloofde dat hij Yasmine na het weekend zou terugbrengen, maar in plaats daarvan ontdeed hij zich van zijn enkelband en trok naar Syrië. Daar wilde hij de wapens oppakken en zijn dochter opvoeden “volgens de regels van de islam”.

In april sneuvelde de jihadstrijder aan het front. Een maand eerder stelde hij een videotestament op. Daarin liet Atid verstaan dat in het geval dat hij kwam te overlijden Yasmine absoluut in Syrië zou moeten blijven. Dat schrijft Het Laatste Nieuws, dat de boodschap in handen heeft.

Vijand van de islam

In het testament vertelt Atid zijn jonge dochter dat zij geen moeder meer heeft. Hajar is “een vijand van de islam”, aldus de Syriëstrijder. “Ze bestreed de islam en deed er alles aan om jou te laten afdwalen in shirk (afgoderij, nvdr.). Voor mijn dochter wil ik dat een zuster zich ontfermt over haar alsof het haar eigen dochter zou zijn. Ik wil niet dat ze terugkeert naar de ongelovigen en dat mijn ex-vrouw haar bij jullie komt halen.”

Om ervoor te zorgen dat Yasmine in Syrië zou blijven, riep hij zijn strijdmakkers op om zijn dood geheim te houden. Zelfs zijn ouders mochten van niets weten. “Licht hen niet in, ook niet als er iemand van mijn familie naar me vraagt. Lieg tegen hen, voor de zaak van Allah.”

Terug in België

Uiteindelijk mocht het testament niet baten. Een lokale islamitische rechtbank sprak zich uit over de terugkeer van Yasmine naar haar mama. Hoewel terreurgroep Firqatul Ghuraba aanvankelijk weigerde, vanwege het testament van Atid, bracht de beweging het meisje maandag toch naar de Syrisch-Turkse grens waar ze verenigd werd met haar mama. Dinsdagnamiddag landden ze op Zaventem.