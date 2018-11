Nog meer goed nieuws voor Club Brugge: blauw-zwart op weg naar recordwinst van meer dan 30 miljoen

De zeer degelijke Europese campagne van Club Brugge levert niet alleen sportieve en publicitaire winst op voor de landskampioen. Ook financieel wordt het een voltreffer: het geld dat Club tot nog toe in al zijn vorige Champions League-campagnes verdiende, wordt na dit seizoen nagenoeg verdubbeld.

LEES OOK. Club Brugge krijgt 5 miljoen extra door goede CL-campagne en is voorlopig ook reekshoofd in Europa League

In het eerste seizoen nadat de bonussen gevoelig werden verhoogd, is Club op weg naar een record­bedrag van meer dan 30 miljoen euro. Van de 15,25 miljoen deelnamepremie, de 4,5 miljoen euro bonussen voor de gewonnen punten en de 500.000 euro kwalificatiegeld voor de volgende ronde van de Europa ­League is de club al zeker. Ook over 8,9 miljoen extra – omdat het in de UEFA-ranking over de jongste tien jaar zeven CL-deelnemers achter zich laat – bestaat al geen twijfel meer. Dat is in totaal al 29,1 miljoen euro. Daar komen nog eventuele premies van puntengewin én geld uit de pot van de tv-rechten bij. Dat bedrag is nog niet duidelijk, maar ligt tussen de 4 en 6 miljoen euro. Nog nooit verdiende een Belgische club meer.

De 36,3 miljoen euro die Club Brugge tot nog toe in al zijn vorige CL-campagnes samen verdiende, wordt na dit seizoen dus nagenoeg verdubbeld. Dat is ronduit spectaculair. Alle campagnes samengeteld streek Anderlecht nog altijd het meeste op: 107,9 miljoen euro over 25 jaar. AA Gent ging in één succesvolle campagne met 27,9 miljoen euro aan de haal, RC Genk had voor 17,3 miljoen euro twee deelnames nodig. Standard incasseerde 11,8 miljoen CL-euro’s, Lierse een schamele 1,8 miljoen.

De laatste vijf seizoenen:

2018-19: Club Brugge 29.100.000 euro (tot dusver)

2017-2018: Anderlecht 19.057.000 euro

2016-2017: Club Brugge 17.047.000 euro

2015-2016: AA Gent 27.943.000 euro

2014-2015: Anderlecht 15.629.000 euro