“Trump Organization wilde Russische president Poetin een penthouse geven”

Brussel - De Trump Organization, de holding waarin de Amerikaanse president Donald Trump zijn zakelijke belangen heeft gebundeld, was van plan de Russische president Vladimir Poetin een penthouse te geven in de Trump Tower die het bedrijf in Moskou wilde bouwen. Dit heeft BuzzFeed News op gezag van vier bronnen, onder wie de organisator van het plan, gemeld. De Trump Tower speelt een belangrijke rol in het onderzoek dat speciaal aanklager Robert Mueller doet naar de Rusland-affaire.

Tijdens de campagne voor de presidentsverkiezingen van 2016 onderhandelde de Trump Organization over de bouw van een Trump Tower met honderd verdiepingen in de Russische hoofdstad. Het plan was de Russische president Poetin een luxe-optrekje van vijftig miljoen dollar te geven.

Cohen leidde onderhandelingen

Steeds volgens BuzzFeed besprak Michael Cohen, de toenmalige persoonlijke advocaat van Trump, de zaak met Kremlinwoordvoerder Dmitri Peskov, en leidde hij ook de onderhandelingen. Maar het project ging uiteindelijk niet door. Of Trump al dan niet weet had van het plan Poetin een penthouse te geven, is niet duidelijk.

Juist de Trump-toren in Moskou staat centraal in de schuldigverklaring van Cohen voor meineed tegenover het Congres, dat hem heeft verhoord in de Rusland-affaire.

Daarin gaat het om mogelijke “collusie” van het campagneteam-Trump met Russische functionarissen en mogelijke Russische inmenging in de door Trump gewonnen verkiezingen.