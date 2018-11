Anderlecht spreekt vandaag met omstreden Vranjes over zijn toekomst na commotie over berichten en tattoo

De positie van Ognjen Vranjes (29) bij Anderlecht wordt nog moeilijker. Nadat hij op Instagram dweepte met de hooligans van zijn ex-ploeg AEK, blijkt hij nu ook een tattoo te hebben van Momcilo Dujic, een fascistische/nazistische oorlogsleider. De Bosnische voetbalbond veroordeelt het gedrag van Vranjes, RSCA voert vandaag een gesprek met hem. Grote vraag: hoe lang kun je zo’n speler nog houden?

Ognjen Vranjes blijkt onverbeterlijk. In september werd hij in Griekenland veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van acht maanden wegens het aanmoedigen van supporters­geweld op Instagram. Toch wist de Bosniër van geen ophouden, hij bleef dwepen met gemaskerde hooligans van zijn ex-ploeg AEK Athene. Deze week had hij zelfs nog lof voor de brandbom die ze gooiden naar Ajax-fans. Anderlecht distantieerde zich van die berichten, maar wat gaat het doen met wat gisteren uitlekte?

Op een foto van bij de nationale ploeg ontdekten Bosnische fans dat Vranjes op zijn rechterbovenarm een tattoo heeft van Momcilo Dujic. Hij liet die op 11 juli zetten als “eerbetoon aan een goeie vriend”.

In Bosnië reageerde iedereen geschokt. Dujic is een veroordeelde Servische oorlogsmisdadiger die tijdens Wereldoorlog II samenwerkte met de Italiaanse fascistische leider Mussolini en collaboreerde met de nazi’s. Hij was verantwoordelijk voor de dood van veel Bosniërs.

Maar waarom bewondert Vranjes een Servische oorlogsmisdadiger die Bosniërs vermoordde als hij zelf voor de Bosnische nationale ploeg speelt? Wel, de verdediger is geboren in de Republika Srpska, een Servische enclave in Bosnië. Hij voelt zich meer Serviër en op zijn arm staat ook de kaart van Republika Srpska getatoeëerd.

De Bosnische voetbalbond kon niet anders dan reageren: “We veroordelen scherp het gedrag van Vranjes, want zijn boodschappen stroken niet met onze waarden. Ze passen niet bij een sportman die een voorbeeld moet zijn voor de jeugd. Elke verheerlijking van fascisme is onaanvaardbaar en schaadt ons land. Onze sporters moeten net vechten tegen discriminatie.”

“Belangrijke orthodoxe priester”

De voetbalbond zei net niet dat Vranjes niet meer welkom is bij de nationale ploeg, maar het ziet er niet naar uit dat hij snel weer zal worden opgeroepen. Ook zijn toekomst bij Anderlecht is erg onzeker. De verdediger kostte afgelopen ­zomer wel dik 3 miljoen ­euro, maar het valt niet uit te sluiten dat hij ten laatste in januari alweer moet vertrekken.

In zijn entourage van Vranjes nemen ze het wel nog op voor de verdediger. Daar lieten ze weten dat Momcilo Dujic voor mensen uit Republika Srpska een belangrijke orthodoxe priester was die probeerde te verhinderen dat nog meer Serviërs werden af­geslacht tijdens de oorlog. Of Anderlecht daar genoegen mee neemt, is twijfelachtig. Tegen Trnava was Vranjes alvast – strategisch – geblesseerd.