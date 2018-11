‘Snel en goed oplossen van problemen is extra uitdaging’

Omdat technisch geschoolde mensen de jobs voor het uitkiezen hebben, gaan ze tussen alle werkaanbiedingen op zoek naar een extra pluspunt dat hen op het lijf is geschreven. Bij New-tec, een bedrijf uit Dilsen-Stokkem dat monitoring en onderhoud op technische installaties verzorgt, is de bijkomende attractie een 24/7-service. “Niet iedereen staat te springen om ’s nachts of in het weekend per direct naar een klant te vertrekken, maar voor velen is dat juist de uitdaging die de job interessant maakt”, zegt Michaël Ceunen, manager van New-tec.

Het is al sinds jaar en dag dat mensen zelf graag bepalen welke flexibiliteit het best bij hen past. Wie tewerkgesteld is in een ploegensysteem zal afhankelijk van zijn persoonlijke situatie, bijvoorbeeld kiezen voor variërende werkuren of voor een vaste nachtpost. De flexibiliteit die klanten vragen, wordt nu ook een wapen in de ‘war for talent’.

Michaël Ceunen van technisch onderhoudsbedrijf New-tec bevestigt: “De vraag naar snelle interventies bij onze klanten neemt toe. Bedrijven willen contracten afsluiten waarin zekerheid wordt geboden dat problemen zo snel mogelijk worden opgelost. Als de stroom uitvalt en de productie moet onderbroken worden, kost dat handenvol geld. Vandaar dat wij als antwoord de 24/7-service hebben opgericht en hier erg veel vraag naar krijgen.”

Voldoening

Deze dienstverlening, waarbij technici volgens de contractvoorwaarden verplicht zijn om binnen een bepaalde tijdsperiode bij de klant te arriveren, vereist personeel dat zich hier ten volle voor engageert. “Het maakt dat we profielen nodig hebben die niet alleen technisch onderlegd zijn (in dit geval in midden- en hoogspanningsinstallaties), maar ook met plezier de flexibiliteit aan de dag willen leggen om op ieder moment de interventies te doen”, vertelt Michaël Ceunen.

“Om aan de hoge eisen van de klanten te voldoen, moeten onze technici dus ook communicatief zijn, zelfstandig kunnen werken, problemen kunnen oplossen, en daar een grote voldoening uit halen. Het zijn, met andere woorden, mensen die het als een uitdaging beschouwen om de klant snel en goed te helpen. Voor hen maakt juist dat aspect de job zo interessant en kiezen ze voor ons bedrijf. En uiteraard worden ze voor de extra beschikbaarheid ook extra verloond.”

