Gruwelijke beelden van Koreaans sterspeler die nek breekt maar… over drie maanden staat hij weer op het veld

Ontzetting in de K League 1, de Zuid-Koreaanse hoogste voetbalafdeling. Na de partij tussen Daejon Citizen en Gwangju werd maar over één ding nagepraat: de val van de jonge vedette Lee Seung-mo. Hij hield een nekbreuk over aan zijn tuimelperte. Opgelet: de beelden zijn niet voor gevoelige kijkers.

De 20-jarige Lee maakte na een luchtduel een verschrikkelijke val waarbij hij vol op zijn hoofd terecht kwam. De ernst van de toestand was meteen duidelijk. De onfortuinlijke speler verloor het bewustzijn en werd in allerijl naar het ziekenhuis afgevoerd. Daar werd vrij snel duidelijk dat hij drie nekwervels had gebroken. En een middenvinger.

IMPACTANTE



El futbolista, Lee Seung-mo, del Gwangju FC de Korea 🇰🇷 cayó sobre su propia nuca y sufrió fractura de 3 vértebras, un dedo y perdida de memoria. pic.twitter.com/IlfERECoJ8 — Puerto Deportivo (@Puerto_Dportivo) November 29, 2018

Wonder boven wonder lijkt de schade, door de aard van de breuken, nog mee te vallen. Volgens de behandelende artsen wacht hem een revalidatie van drie maanden en moet hij nog enkele weken in het ziekenhuis verblijven.

De speler houdt de moed er alvast in.

De speler zelf herinnert zich niets meer van het voorval. “Hij weet er niets van. Hij kan zich enkel voor de geest halen dat hij met het hoofd naar de bal ging. Vervolgens ging het licht uit en weet hij niet meer tot hij in het ziekenhuis wakker werd”, aldus een communiqué van de club.