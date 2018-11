Opnieuw massale stranding van grienden: 51 dieren overleden

Op een strand op de Chathameilanden, een eilandengroep die tot Nieuw-Zeeland behoort, zijn meer dan vijftig grienden gestorven. In totaal zijn er de afgelopen week al zeker tweehonderd walvissen aangespoeld in de omgeving van Nieuw-Zeeland in afzonderlijke incidenten.

De grienden waren donderdagavond lokale tijd aangespoeld op Hanson Bay. Het ging om zo’n tachtig tot negentig dieren. Toen de reddingswerkers vrijdagochtend bij het eerste licht terugkeerden naar het strand, bleek dat er nog tientallen dieren in geslaagd waren om terug in zee te geraken.

Op het strand lagen nog eenenvijftig grienden, waarvan er nog maar een in leven was. Omdat het dier er zo slecht aan toe was, zat er niks anders op dan het te euthanaseren.

“Het was helaas onmogelijk om de walvis nog te redden”, zegt Dave Carlton, hoofd van natuurbeschermingsorganisatie DoC op de Chathameilanden. “Wij hebben de beslissing genomen om het dier te laten inslapen. Het was het meest menselijke dat we konden doen, ook al was het een vreselijke beslissing.”

Tweehonderd aangespoelde dieren

Het is al de tweede grote stranding van grienden in de buurt van Nieuw-Zeeland deze week. Maandag nog strandden er 145 grienden op Stewarteiland. Geen enkel dier overleefde.

Wat er aan de hand is, is niet duidelijk. Mogelijk spelen factoren als ziekte, navigatiefouten, geografische veranderingen, een te snel veranderd tij, extreem weer of het opgejaagd worden door een roofdier een belangrijke rol in de massale strandingen.