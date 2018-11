Zeventiger bekent plots 90 moorden op vrouwen: geen greintje wroeging, veel gruwelijke details

In 2012 pleitte hij onschuldig voor de moord op drie vrouwen, maar kreeg hij drie keer levenslang. De voorbije weken begon Samuel Little plots aan de ­lopende band andere moorden te bekennen. ­Negentig in totaal al, waarmee hij een van de ergste serial killers ooit zou zijn in de VS. De ondervragers staan perplex van de details die hij geeft over zaken van bijna 50 jaar oud. En van zijn ­totale ­gebrek aan ­berouw.