Aangeklaagd voor moord op ex-vrouw , maar Ronny Claes houdt onschuld vol: “Ik heb niets met de moord te maken”

Leuven / Kortenaken - Voor het hof van assisen van Vlaams-Brabant in Leuven heeft de beschuldigde vrijdagmorgen het laatste woord gekregen in aanloop naar het beraad over de schuldvraag. “Ik heb niets met de moord op de moeder van mijn kinderen te maken”, zei Godfried ‘Ronny’ Claes.

Godfried ‘Ronny’ Claes (51) uit Kortenaken wordt beschuldigd van moord op zijn ex-partner Anne Collaer. Het lichaam van de 47-jarige vrouw, moeder van acht kinderen, werd op 7 februari 2017 door het 10-jarige zoontje ontdekt achter een stapelbed in haar woning in Leuven.

“Ik zal mijn laatste woord heel kort houden. Het is geen pretje om op deze stoel te zitten. Het is ook geen pretje om zo lang in de gevangenis te zitten, wanneer je niets te maken hebt met wat ze je in de schoenen schuiven. Bepaalde personen hebben mij dit aangedaan. Je gaat door een hel”, stelde Claes.

“Veel personen hebben kunnen rouwen om Anne. Ik heb het op mijn manier moeten doen. Ik vind het heel erg dat de moeder van mijn kinderen er niet meer is. Ik begrijp de pijn en het verdriet van de kinderen en alle betrokkenen. Maar iedereen zit op het verkeerde spoor. Ik heb niets met de moord te maken.”