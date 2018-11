Personeel in luchthaven lacht meisje (5) uit met haar naam, moeder is furieus

Moeder Traci Redford en haar dochtertje Abcde - uitgesproken als “apsiedie” - reisden onlangs met de luchtvaartmaatschappij Southwest van Orange County in Californië naar El Paso in Texas. Omdat het meisje aan epilepsie lijdt, mocht ze voor de andere passagiers opstappen op het vliegtuig.

Maar het pre-boarden vanop John Wayne Airport verliep niet zo vlekkeloos als gewoonlijk. Een vrouwelijk lid van het grondpersoneel hield de boarding pass van het meisje immers iets langer vast, om te lachen met de naam van het meisje. En dat ontging mama Traci niet.

“Ik draaide me om en zei: ik kan je horen en mijn dochter ook. Ik zou het waarderen als je daarmee ophield”, getuigt de moeder aan ABC7. “Maar de vrouw nam een foto van de boarding pass en postte die op sociale media om mijn dochtertje belachelijk te maken.”

‘Name shaming’

Op Facebook ontstond er meteen een relletje door de ‘name shaming’. Iemand maakte Southwest Airlines er zelfs attent op dat zoiets niet kan. Toen moeder Traci dat zag, besliste ze een formele klacht in te dienen. Maar twee weken later had ze nog steeds geen antwoord van de vliegtuigmaatschappij.

Pas toen het verhaal in de pers kwam, reageerde Southwest. ABC7 kreeg als reactie een officiële verklaring met excuses voor de familie Redford. Of er gevolgen zijn voor de betrokken werkneemster, wilde het bedrijf niet kwijt.

“Niet iedereen is lief”

Voor dochter Abcde was het alvast een harde les. “Ze vroeg me waarom die mevrouw met haar naam lachte”, zegt de mama. “Ik zei haar dat niet iedereen altijd lief is en dat ook niet altijd zal zijn, jammer genoeg.”

Ook op sociale media kwamen er enkele harde reacties van mensen die het ongepast vonden dat Traci haar dochter “zo’n belachelijke naam” had gegeven.

Name shaming? This Texas woman claims a @SouthwestAir agent made fun of her 5-year-old daughter's name as they were preparing to board their flight at @JohnWayneAir in Orange County.



Her daughter's name is Abcde (pronounced Ab-city). @ABC7 pic.twitter.com/iHpBPoakYI