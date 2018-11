Beerschot Wilrijk ontsnapt, geldig doelpunt niet toegekend aan KV

KV Mechelen en Beerschot Wilrijk hebben Achter de Kazerne de punten gedeeld na een potige topper. De bezoekers uit Antwerpen waren baas in de eerste helft, maar KV Mechelen kwam verdiend langszij na de pauze. Igor De Camargo maakte nog de winning goal, maar het scheidsrechterlijke trio keurde hem onterecht niet goed. Tijd voor een VAR in 1B? Beerschot Wilrijk moet Joren Dom (hamstring) en Jorn Vancamp (knie) wellicht een tijdje missen.

Zes weken geleden veegde KV Mechelen in eigen huis autoritair de vloer aan met een onzeker Beerschot Wilrijk. Geprikkeld door het pas uitgekomen omkoopschandaal denderde de Malinwa-trein nadien verder richting de eerste periodetitel. Maar in het slot van die eerste periode en in de openingswedstrijden van de tweede periode leek de motor van Malinwa een beetje te sputteren. De Kielse Ratten roken hun kans.

Stijn Vreven koos in de vorige confrontatie in het AFAS-stadion nog voor vijf verdedigers, maar paste zich dit keer niet aan. Joren Dom was de logische vervanger van de geschorste Alex Maes. Bij KV Mechelen werd de wisselvallige Gustav Engvall geslachtofferd voor routinier Tim Matthys. De twee zelfverklaarde titelpretendenten in 1B namen het voor de derde keer dit seizoen tegen elkaar op en alle ingrediënten waren aanwezig om er een vurige vrijdagavond van te maken Achter de Kazerne.

Los zand

“Dit is hét moment om Mechelen een mentale tik uit te delen”, had Joren Dom vooraf laten optekenen. En met die ingesteldheid kwamen de mannen van Stijn Vreven uit de kleedkamer. KV-doelman Verrips moest zich al vroeg in de wedstrijd reppen om een schot van Noubissi via de lat te duwen af te weren en Van den Bergh knikte wat later een hoekschop over. KV Mechelen leek los zand achterin en rekende op de tegenaanval met de vinnige Nikola Storm.

De Kielse Ratten bleven baas, maar Vancamp besloot na een knappe collectieve aanval onbegrijpelijk zwak in de handen van Verrips. Beerschot Wilrijk morste met de kansen en de thuisploeg kon alleen dreigen na individuele foutjes van de bezoekers. Iets voor het halfuur kwamen de Mannekes dan toch verdiend op voorsprong. Ex-Beerschotverdediger Arjan Swinkels leed pijnlijk balverlies en zag Noubissi en Vancamp alleen op doel afgaan. Verrips weerde de poging van Vancamp nog af, maar Noubissi was goed gevolgd: 0-1.

Op slag van rust kreeg KV nog twee reuzekansen om gelijk te maken, maar Storm miste zijn controle en Vanhamel had een prima save in huis op een kopbal van De Camargo. De kleine achterstand was halfweg uiteindelijk zelfs wat gevleid voor Malinwa, zelden speelde een bezoekend team zo’n dominante eerste helft op het veld van de fiere leider in 1B. “We hebben onszelf maar heel karig beloond met slecht één doelpunt voor de rust”, vond ook trainer Stijn Vreven. “Ik zag een heel sterk Beerschot Wilrijk, maar het is jammer dat we dat niet konden omzetten in een ruimere voorsprong.”

Engvall

Wouter Vrancken greep in en bracht topschutter Engvall voor de bleke Matthys. Beerschot Wilrijk kreunde in de tweede helft onder de aanvalsgolven van de thuisploeg en KV kwam al snel langszij. Storm verschalkte Vanhamel in de korte hoek. Een sterk kwartier volgde en een tweede goal hing in de lucht. Igor De Camargo maakte die tweede goal ook effectief, maar de scheidsrechter en de lijnrechter hadden de bal niet over de doellijn zien rollen. Met de VAR zou Mechelen altijd op voorsprong gestaan hebben, maar de Proximus League is de Jupiler Pro League vooralsnog niet.

Beerschot Wilrijk ontsnapte zo aan een achterstand, KV Mechelen voelde zich terecht benadeeld. De thuisploeg wou nadien nog wel, maar kon niet meer. Beerschot Wilrijk dwong nog enkele halve kansen af via de aalvlugge Vanzeir, maar zal toch blij zijn dat het dit fel bevochten gelijkspel over de streep heeft kunnen trekken. In de absolute slotfase kreeg Tissoudali nog zijn tweede gele kaart.

Door de beresterke tweede helft van Malinwa zullen de bezoekers dit puntje dan ook koesteren. Beerschot Wilrijk blijft immers de ongeslagen leider in de tweede periode en Mechelen kan voor de tweede week op rij niet winnen.

“Ik heb gemengde gevoelens maar achteraf gezien is dit wel een goed resultaat”, gaf Stijn Vreven toe. “In de tweede helft moesten we overleven, we zakten iets te diep in. Het was bij momenten alle hens aan dek, maar ik ben blij dat we met ons vechtvoetbal dat gelijkspel hebben kunnen vasthouden. En niet te vergeten: we kregen nog twee grote kansen op de counter. Al hadden we een overwinning eigenlijk niet meer verdiend.”

Blessures en schorsingen

Beerschot Wilrijk moet Joren Dom (hamstring) en Jorn Vancamp (knie) wellicht een tijdje missen. Noubissi en Tissoudali zijn volgende week geschorst. Puzzelwerk voor Vreven. Bij KV Mechelen pakte Kaya zijn vijfde gele kaart. Ook hij is volgende week geschorst.