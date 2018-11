Moord, hoogoplopende spanningen en een handelsoorlog: de achterkamergesprekken op de G20

In de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires spreken vrijdag en zaterdag leiders en afgevaardigden van de grootste wereldeconomieën met elkaar op de G20-top. Officieel worden er zaken als duurzame voeding en de toekomst van werk doorgenomen, maar achter de schermen zullen ontmoetingen plaatsvinden over allerlei internationale gevoelige kwesties. Een overzicht.

De G20 in een jaarlijkse ontmoeting van de grootste wereldeconomieën ter wereld. Het gaat om Argentinië (dat dit jaar het gastland is), Australië, Brazilië, Canada, China, Duitsland, Frankrijk, India, Indonesië, Italië, Japan, Mexico, Rusland, Saoedi-Arabië, Turkije, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Zuid-Afrika, Zuid-Korea en de rest van de Europese Unie als één blok (vertegenwoordigd door de voorzitter van de Europese Commissie, Jean-Claude Juncker en de voorzitter van de Europese Raad, Donald Tusk).

Verder zijn zeven landen als gast uitgenodigd om de top bij te wonen. Ook leiders van allerlei partnerorganisaties nemen deel aan de G20. Het gaat dan onder meer om het Internationaal Monetair Fonds, de Verenigde Naties en de Wereldgezondheidsorganisatie.

Elke top kent enkele officiële thema’s die behandeld worden. Dit jaar zijn dat onder meer duurzame voeding, infrastructuur en de toekomst van werk. De onderwerpen worden besproken tijdens een sessie met alle regeringsleiders samen, waarna de leiders onderling verschillende “werksessies” houden. Tijdens die ontmoetingen worden ook gevoelige kwesties die voor spanningen zorgen, besproken. Deze drie zaken zullen zeker aan bod komen.

De kwestie Khashoggi en de rol van de Saudische kroonprins

Saudi-Arabië wordt op de G20 vertegenwoordigd door kroonprins Mohammad Bin Salman. Het land en de prins zijn in opspraak geraakt na de moord op journalist Jamal Khashoggi in het Saudische consulaat in Istanboel. Eén van de grote vragen draait rond de betrokkenheid van Bin Salman. De Saudi’s beweren dat de kroonprins van niets wist, terwijl Turkije stelt dat de moordopdracht van de top van de regering kwam en waarschijnlijk van Bin Salman.

Verschillende mensenrechtengroepen hebben Argentinië opgeroepen Bin Salman te arresteren voor de vermeende betrokkenheid bij de moor van Khashoggi. Het is echter zeer onwaarschijnlijk dat Argentinië daar gehoor aan zal geven. Mauricio Macri, de president van het Zuid-Amerikaanse land, heeft enkel laten weten dat de beschuldigingen mogelijk aan bod zullen komen tijdens de G20-top.

De kroonprins heeft tijdens de G20 zeker een onderonsje met de Russische president Vladimir Poetin. De kwestie zal aan bod komen, maar is niet het hoofdonderwerp van de ontmoeting, liet een adviseur van Poetin weten.

De vermoorde journalist Jamal Khashoggi (links) en de Saudische kroonprins Mohammed Bin Salman.

Ook de Franse president Emmanuel Macron zal met Bin Salman spreken. Hij heeft opnieuw benadrukt “volledige transparantie” over de moord te willen. De Duitse bondskanselier Angela Merkel, die door panne aan haar vliegtuig het begin van de top miste, liet eveneens weten een duidelijk antwoord van de Saudi’s te verwachten.

De Saudi’s zelf hebben een ontmoeting gevraagd met de Turkse president Recep Tayyip Erdogan. Erdogan liet weten het verzoek in overweging te nemen. Volgens experts zal Turkije de kwestie mogelijk gebruiken om bepaalde financiële concessies van Saudi-Arabië en de Verenigde Staten los te krijgen.

De Amerikaanse president Donald Trump gaf eerder te verstaan Bin Salman best te willen spreken, maar dat er geen ontmoeting is gepland.

De hoogoplopende spanningen tussen Rusland en Oekraïne

De Oekraïense president Petro Porosjenko. Foto: Photo News

Op Trumps agenda stond wel een ontmoeting gepland met Vladimir Poetin. De Amerikaanse president zegde de afspraak echter af vanwege de oplopende spanningen tussen Rusland en Oekraïne.

Zondag blokkeerde Rusland drie Oekraïense marineschepen. Moskou beschuldigde de Oekraïense schepen ervan illegaal de Russische territoriale wateren te hebben betreden. Volgens Oekraïne opende Rusland het vuur op de schepen en raakten daarbij enkele bemanningsleden gewond.

De kwestie heeft voor internationale ophef gezorgd. Zo riepen de Europese Unie, de Verenigde Staten en de NAVO Rusland op om de Oekraïense matrozen en hun vaartuigen onmiddellijk opnieuw vrij te geven. Dat is nog niet gebeurd, waarna Trump de ontmoeting met Poetin in Buenos Aires annuleerde.

....in Argentina with President Vladimir Putin. I look forward to a meaningful Summit again as soon as this situation is resolved! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 november 2018

Deskundigen vermoeden dat de nieuwe escalatie in het aanslepende conflict tussen Rusland en Oekraïne een strategische zet is van Poetin. Het zou als afleiding moeten dienen voor de slechte economische staat van het land en Poetins dalende populariteit. Opvallend is dat de Russische leider zijn Oekraïense evenknie Petro Porosjenko ervan beticht hetzelfde te doen.

Een ander gevoelig dossier waar Poetin mogelijk mee geconfronteerd zal worden op de G20 is de zaak rond de vergiftigde ex-dubbelspion Sergej Skripal en zijn dochter Joelia in het Engelse Salisbury. Het is voor het eerst sinds de feiten dat Poetin de Britse premier Theresa May zal treffen. De Britten houden het Kremlin verantwoordelijk voor de vergiftiging.

De handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China

Trump heeft in Buenos Aires een grootschalige ontmoeting van de Chinese president Xi Jinping. De Amerikanen heeft zaterdag een diner georganiseerd in de hoop een doorbraak te forceren in het slepende handelsconflict tussen beide landen.

Washington hanteert sinds twee maanden importheffingen op Chinese goederen ter waarde van ruim 250 miljard dollar. De Amerikaanse regering heeft ermee gedreigd de tarieven vanaf 1 januari te verhogen van 10 procent naar 25 procent.

De G20-ontmoeting moet het tij keren na “de tegenvallende gesprekken”, liet Larry Kudlow, economisch adviseur van het Witte Huis, eerder weten. “Er is een goede kans dat een deal kan worden gesloten. President Trump ziet het zitten.” Toch hield Kudlow nog een grote slag om de arm.

Trump en XI in betere tijden. Foto: AFP

Trump zelf deed weinig om de lucht te klaren voor de top. Vlak voor zijn vertrek liet de president weten: “Ik ben bereid tot een overeenkomst te komen, maar als ik eerlijk ben, vind ik de deal die we nu hebben prima. Er is nog een lange weg te gaan.”

Peking trekt naar de G20 in de hoop een deal te kunnen realiseren. Maar Cui Tiankai, de Chinese ambassadeur in Washington, waarschuwde voor de gevolgen als er niets wordt bereikt. “De lessen die we uit de geschiedenis kunnen trekken, zijn nog altijd aanwezig. In de vorige eeuw hadden we twee wereldoorlogen. En daartussenin een grote economische crisis. Ik denk niet dat iemand wil proberen de geschiedenis te herhalen. Die dingen zouden nooit meer moeten gebeuren, dus moet iedereen zijn verantwoordelijkheid nemen.”