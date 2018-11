Grootste onrusten achter de rug: ‘gele hesjes’ laten spoor van vernieling achter in Brussel

Het protest van de gele hesjes door de Brusselse straten loopt op zijn einde. De zowat 500 manifestanten bleven lange tijd proberen om tot op de Wetstraat te raken en lieten daarbij een spoor van vernieling achter. Betogers gooiden met stenen, staken combi’s in brand en de ordediensten moesten de waterkanonnen inzetten. “Relschoppers en plunderaars zullen gestraft worden”, liet premier Charles Michel al weten in een reactie.

LEES OOK. “Betogers stopten hun rugzakken vol stenen waarmee ze de politie bekogelden”

In Brussel kwamen vandaag een vijfhonderdtal actievoerders samen om er te protesteren tegen de hoge brandstofprijzen en taksen van de regering. Ze verzamelden vanochtend op het kruispunt tussen de Kunstlaan en de Wetstraat en veroorzaakten de hele dag verkeershinder in de hoofdstad.

Door de spontane betoging werden enkele Brusselse tunnels afgesloten voor verkeer. “De betogers gooien met rookbommetjes en lopen de tunnels in”, aldus Inge Paemen van Brussel Mobiliteit. Ze zag omwille van de veiligheid geen andere optie dan de tunnels te sluiten.

Vandalisme

In de loop van de namiddag werd de sfeer van de protesten een pak grimmiger. De politie voelde zich genoodzaakt meerdere malen te chargeren, het waterkanon in te zetten en traangas te gebruiken.

Confrontatie tussen gele hesjes en oproerpolitie aan Lambermont. Waterkanon ingezet, betogers gooien stenen en rukken verkeerslichten los #belga pic.twitter.com/g98ITFBKMw — Nils Quintelier (@NilsQuintelier) 30 november 2018

Politie-voertuigen gekanteld en in brand gestoken bij protest gele hesjes #vrtnws pic.twitter.com/hlmt9GsjxJ — Pieterjan Huyghebaert (VRT NWS) (@pjhuyghebaert) 30 november 2018

Aan de Lambermont escaleerde het protest een eerste keer en kwam het tot een confrontatie met de oproerpolitie. De betogers brachten heel wat beschadigingen aan en rukten verkeerslichten los. De straat lag er bezaaid met hekken, stenen en verkeersborden.

De oproerpolitie antwoordde toen een eerste keer met de inzet van het waterkanon. Later werden ook minstens twee politievoertuigen omgekanteld en in brand gestoken. De politie chargeerde en zette traangas in om de menigte weg te drijven van Kust-Wet. Daarbij grepen de gele hesjes alles wat los stond. De hekken en bouwmaterialen van een bouwwerf moesten eraan geloven en werden op straat gegooid, te midden de auto’s.

Ingesloten

In de Sint-Laurensstraat in de nabijheid van het Brusselse Stripmuseum werd een kleinere groep van een vijftigtal personen uiteindelijk ingesloten door de politie. De politie achtervolgde de grote menigte van betogers intussen door de stad. Een deel van de ingeslotenen verzette zich nog, een ander deel stak meteen de handen in de lucht als overgave.

Rond 16.00 leken de grootste onrusten met de betogers van de gele hesjes-beweging in Brussel achter de rug, bevestigde de politie Brussel Hoofdstad-Elsene.

Foto: ycb

Foto: REUTERS

“Pure schande”

“Onbegrijpelijk geweld tegenover politiemensen die elke dag het beste van zichzelf geven om de samenleving te beschermen. Pure schande”. Zo reageert minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid Jan Jambon (N-VA) op Twitter op het geweld bij het protest van de gele hesjes in Brussel.

Onbegrijpelijk geweld tegenover politiemensen die elke dag het beste van zichzelf geven om de samenleving te beschermen. Pure schande. — Jan Jambon (@JanJambon) 30 november 2018

“Geen straffeloosheid voor het onaanvaardbare geweld in Brussel”, reageert ook premier Charles Michel (MR) in een tweet. “De relschoppers en plunderaars zullen gestraft worden.”

Mijn steun aan onze ordediensten die instaan voor onze veiligheid en onze vrijheden garanderen. Geen straffeloosheid voor het onaanvaardbare geweld in #Brussel. De relschoppers en plunderaars zullen gestraft worden. — Charles Michel (@CharlesMichel) 30 november 2018

De betoging is intussen ook formeel verboden, verklaarde burgemeester Philippe Close van Brussel aan Belga. Dat houdt in dat iedereen die verder blijft manifesteren, zal opgepakt worden. Close bevestigde dat meerdere tientallen betogers werden opgepakt. Volgens de burgemeester begon de toestand uit de hand te lopen toen de manifestanten met voorwerpen begonnen te gooien. De politie, die kalm bleef en de situatie onder controle had, heeft geantwoord met het waterkanon, voegde hij eraan toe.

Ook volgens woordvoerster Ilse Van de keere deed de politie niets anders dan reageren op de manifestanten. Toch schrijven een aantal deelnemers de oorsprong van de onlusten toe aan de politie. “Er was geen enkele overschrijding toen ze het waterkanon deden tussenkomen”, aldus een van de manifestanten. “Het is een slagveld. Ik ga akkoord met de relschoppers, want het was de politie die is begonnen. De politie is in de Wetstraat begonnen terwijl er geen overschrijdingen waren.”

Geannuleerd

Het protest van de gele hesjes was eerder deze week nochtans geannuleerd. Sindsdien was er geen officiële aanvraag ingediend bij de stad Brussel, maar aanhangers van de beweging die voortvloeit uit het brandstofprotest in Frankrijk verzamelden vrijdag dan toch in Brussel.

Door het ontbreken van een officiële aanvraag en route ging de menigte gele hesjes waar ze maar wilden en ontbrak er structuur. De leuzes die ze scandeerden iwaren voornamelijk tegen de Belgische regering gericht.

Foto: AP