Twintiger veroordeeld voor verkrachtingen: “Hij heeft zijn seksuele fantasieën opgedrongen”

Brussel / Halle / Ninove - Een twintiger uit Halle is vrijdag door de Brusselse correctionele rechtbank veroordeeld tot een gevangenisstraf van vier jaar omdat hij tussen 21 augustus 2016 en 28 augustus 2017 zijn toenmalige vriendin in Ninove herhaaldelijk had geslagen en misbruikt. Ook had de man op 27 augustus 2017 een tweede vrouw verkracht na een avondje stappen in Halle. De twintiger beweerde dat alle feiten steeds met wederzijdse toestemming waren gebeurd, maar die verklaring werd door de rechtbank van tafel geveegd.

Het proces had heel wat voeten in de aarde. D. was in het voorjaar opgepakt en verbleef in de gevangenis in afwachting van zijn proces. Dat proces werd herhaaldelijk uitgesteld. Na het derde uitstel, in juli, werd D. op verzoek van zijn advocaat vrijgelaten onder voorwaarden. Eén van die voorwaarden was dat hij geen contact mocht hebben met zijn vermoedelijke slachtoffers, maar eind juli dook de man samen met een vriend op aan de woning van zijn ex-vriendin. Die verwittigde de politie, die de man opnieuw inrekende.

“Seksuele fantasieën en handelingen opgedrongen”

Het proces werd uiteindelijk achter gesloten deuren behandeld en daar eiste het parket een gevangenisstraf van 48 maanden, terwijl de verdediging de vrijspraak vroeg. Volgens D. waren alle seksuele betrekkingen steeds met onderlinge toestemming gebeurd, zowel met zijn vriendin als met de vrouw in Halle. Die verklaring werd door de rechtbank als volslagen ongeloofwaardig van de hand gedaan.

“De verdachte heeft zijn seksuele fantasieën en handelingen opgedrongen en heeft daarbij psychisch en fysiek geweld gebruikt”, klonk het in het vonnis. “De feiten zijn bijzonder ernstig en verwerpelijk. De verdachte toonde geen enkel respect voor de fysieke en psychische integriteit van zijn slachtoffers, en behandelde vrouwen als objecten.”

Dat D. na zijn voorwaardelijke vrijlating opnieuw naar de woning van zijn ex-partner was getrokken, vond de rechtbank ook meer dan beangstigend.

“Aan zijn klauwen moeten ontworstelen”

D.’s ex-partner, op wiens vraag het proces achter gesloten deuren was behandeld, wou na de uitspraak wel reageren, bij monde van haar advocate.

“Het is voor mijn cliënte belangrijk dat de rechtbank erkend heeft wat haar is aangedaan”, zei meester Maay Sterckx. “Meneer D. is een zeer manipulatief persoon en mijn cliënte heeft zich echt aan zijn klauwen moeten ontworstelen. Die erkenning door de rechtbank is des te belangrijker omdat meneer D. en zijn entourage steeds alles hebben ontkend en mijn cliënte zelfs hebben bedreigd. Zelfs vanuit de gevangenis viel hij mijn cliënte nog dagelijks lastig.”

Al even belangrijk is dat de rechtbank met zoveel woorden zei dat D.’s volslagen gebrek aan respect tegenover vrouwen totaal onaanvaardbaar was, aldus nog de advocate. “Parket en politie hebben dit steeds zeer ernstig genomen, en nu ook de rechtbank. We vrezen wel dat meneer D. in beroep zal gaan, hij toont nog steeds geen enkel schuldinzicht. Dat hij na zijn voorwaardelijke vrijlating mijn cliënte opnieuw kwam bedreigen, is daar het beste bewijs van.”