Hij zorgde met zijn goal voor een Luikse stunt, maar bij Standard lachen ze ook met misser van hun goudhaantje

Moussa Djenepo breekt stilaan helemaal door bij Standard. Dankzij een doelpunt van het 20-jarige goudhaantje legden de Rouches in de Europa League de Spaanse competitieleider Sevilla met 1-0 over de knie. In het slot knalde hij echter ook nog een niet te missen kans staalhard tegen de deklat. Voor de neus van een ploegmaat dan nog, die er achteraf wel nog om kon lachen.

“Mijn doelpunt lijk eenvoudig, maar het was niet zo eenvoudig”, reageerde Djenepo achteraf. “In het voetbal moet je zulke momenten grijpen. “

Maar in een dolle slotfase was er dus ook nog een opvallende misser, waarbij hij de bal afsnoepte van Orlando Sa. “Ik had die bal aan Orlando moeten laten”, besefte de Malinees achteraf. “We communiceerden niet en ik dacht dat de bal een beetje ver van zijn voet was. We hadden hier moeten scoren, maar dat heeft ons gelukkig niet belet om te winnen.”

De Portugese spits kon er al achteraf echter wel om lachen met een “bedankt” op Instagram.

Standard Liege vs Sevilla tonight, into added time, incredible stuff pic.twitter.com/ZskhFPs9PG — Football HQ (@FootbaII_HQ) 29 november 2018

Domper op de mooie avond van Djenepo was zijn derde gele kaart, waardoor hij de beslissende wedstrijd in Turkije zal moeten missen. “Het was naar mijn mening geen fout , maar de scheidsrechter besliste anders. Ik ben teleurgesteld dat ik het duel tegen Akhisarspor zal missen maar ik heb vertrouwen in mijn teamgenoten.”