Mourinho bewierookt nog maar eens Fellaini: “Hij krijgt eindelijk het krediet dat hij verdient”

Marouane Fellaini ligt momenteel bij José Mourinho in één van de bovenste schuiven. Dat bleek vanochtend nog maar eens tijdens de klassieke persbabbel van de coach van Manchester United.

Fellaini redde afgelopen dinsdag het hoofd van Mourinho door in blessuretijd de enige en dus beslissende treffer te scoren in het CL-duel met Young Boys Bern. Ook drie dagen later krijgt de Rode Duivel een bos bloemen toegeworpen. “Hij krijgt eindelijk het krediet dat hij verdient”, aldus de Portugese coach. “Iedereen weet wat voor type voetballer Fellaini is en wat hij ons team kan bijbrengen. Hij heeft vaak belangrijke doelpunten gescoord op belangrijke momenten. Die goals hebben ons veel overwinningen en punten opgeleverd.”

Dankzij het doelpunt van Fellaini is Manchester United ook zeker van kwalificatie voor de volgende ronde van de Champions League. De slotwedstrijd volgende week woensdag in en tegen Valencia is niet meer dan een formaliteit. “Waardoor we ons in december volledig kunnen focussen op de Premier League”, aldus Mourinho die morgen met zijn troepen naar Southampton afreist. “We hebben punten nodig, we willen plaatsen winnen in het klassement. De kloof met de top vier moet kleiner worden, we willen die plaatsen ruiken.”

Doelman David de Gea wordt gelinkt aan Paris Saint-Germain en Juventus. Verkopen is geen optie, aldus Mourinho. “We hebben de beste spelers van de wereld nodig en David is ’s werelds beste doelman. Dus spreekt het voor zich dat ik wil dat hij blijft. Ook het management wil dat hij blijft, David wil zelf ook blijven.”

Al lijkt die zijn toekomst bij United meer en meer te willen koppelen aan de plannen van de club en het al dan niet aanblijven van Mourinho als coach.

Slechter nieuws was er over Alexis Sanchez. De Chileense spits blesseerde zich op training en is, dixit Mourinho, voor langere tijd out.