Mama van slechtziende Laurens (6) richt smeekbede tot Studio 100: “Verdient hij dan geen even goede plaats als iemand in een rolstoel?”

De Grote Sinterklaasshow van Studio 100 is elk jaar een groot succes, maar voor Maureen en haar zoontje heeft de voorstelling meer weg van een strijdtoneel. Telkens opnieuw moet ze knokken voor de slechtziende Laurens (6). “Hoewel hij amper kan zien, is het toch een hele onderneming om een plekje te bemachtigen van waar hij kan meegenieten van het kinderfeest”, vertelt de radeloze mama. Nu wil ze de problematiek voor slechtzienden aankaarten. Nadat onze redactie bij het bedrijf te luisteren ging, werd dan toch een oplossing gevonden.

Op zaterdag 1 december gaan Maureen en haar zoontje naar de Grote Sinterklaasshow in het Antwerpse sportpaleis. Omdat Laurens (6) ernstig slechtziend is, nam zijn mama al in juli persoonlijk contact op met de verkoopdienst. Zo kon ze de situatie uitleggen en de ideale zitjes aanvragen. Een maat voor niets, zo bleek voor het gezin uit Dendermonde.

Laurens ziet amper uit één oogje, maar dat levert hem geen betere plaatsen op.

“Plaatsen bestaan niet meer”

Laurens kan amper zien en kan daarom enkel genieten van de voorstelling als hij dichtbij het podium zit. Het jongetje heeft een nationale verminderingskaart voor blinden en slechtzienden, maar omdat hij uit één oogje nog een restvisus heeft van zo’n 5 procent, is hij niet volledig blind. “Het klinkt cru, maar omdat hij nog net ‘te veel ziet’, is het moeilijker om hem aan een goede zitplaats te helpen”, vertelt mama Maureen. “Ik begrijp dat we geen recht hebben op plaatsen die zijn voorbehouden voor rolstoelgebruikers, maar net daarom doe ik steeds mijn uiterste best om ruim op voorhand tickets te reserveren voor de aangrenzende zitjes.”

Volgens de verkoper aan de lijn, was het deze keer echter onmogelijk om de desbetreffende plaatsen te reserveren. “Ik kreeg tot mijn grote verbazing te horen dat die rijen gewoonweg niet meer bestonden. En dat terwijl we er de jaren voordien wel al hadden gezeten.” Maureen besloot de plaatsen op een verdere rij alvast te aanvaarden in afwachting van een oplossing.

Tussenkomst van Unia

Het is niet de eerste keer dat Maureen een poging onderneemt om Studio 100 te wijzen op het probleem voor haar zoon. “Een aantal jaar geleden kreeg ik bij een gelijkaardige situatie te horen dat slechtzienden nu eenmaal tot een nichegroep behoren”, klinkt het. “Ik vond dat niet kunnen, maar vroeg me tegelijkertijd af of mijn vraag nu zo onredelijk was. Toen ben ik te rade gegaan bij Unia.”

Het centrum voor gelijke kansen tegen discriminatie nam de situatie ernstig. De onafhankelijke dienst stuurde een brief naar Studio 100 en zat vervolgens met enkele medewerkers ronde de tafel. Studio 100 beloofde het probleem aan te pakken en aanpassingen te voorzien. “Ze maakten zelfs een speciaal mailadres aan om mensen met vragen over toegankelijkheid sneller verder te helpen.”

Maanden genegeerd

Afgelopen zomer, op zoek naar de oplossing voor de Grote Sinterklaasshow, besloot Maureen het via dat specifieke e-mailadres te proberen. Opnieuw volgde een koude douche. “Bijna drie weken later, in augustus, kreeg ik te horen dat het probleem werd bekeken en Studio 100 spoedig zou terugkoppelen.” Vervolgens werd ze maanden genegeerd. “Pas toen ik begin november nog maar eens zelf aan de alarmbel trok, kwam er een tegenvoorstel”, klinkt het. “Maar de plaatsen die me deze keer werden aangeboden, waren nog verder van het podium verwijderd en boden dus weinig hulp. Laurens zou niks van de show zien.”

Laurens bij een vorige Sinterklaasshow, een medewerker ter plaatse hielp het gezin toen aan betere plaatsen. Foto: Maureen Vercammen

Maureen probeert het nog een laatste keer: of het eventueel mogelijk is de lege zitjes in te nemen bij de rolstoelgebruikers. Dat voorstel werd haar immers al eerder gedaan bij een vorige show, door een erg attente medewerker ter plaatse.

Dan toch oplossing

Studio 100 streeft er nochtans naar haar voorstellingen toegankelijk te maken voor bezoekers met een beperking. Of dat is toch de boodschap die het bedrijf benadrukt, zowel op de website als wanneer onze redactie contact opneemt. “We hebben er alle begrip voor dat het gezin zo dicht mogelijk bij het podium wil zitten, maar het is de eerste keer dat ik over dit probleem hoor”, zegt woordvoerster Ann Janssens. “Studio 100 zal altijd trachten om de show voor iedereen toegankelijk te maken, al kunnen de voorzieningen wel verschillen afhankelijk van de voorstelling. We verwelkomen dit weekend bij de Grote Sinterklaasshow ook dove en slechthorende mensen en voorzien tolken. Bij ‘40-45’ zijn er voorstellingen voor blinden en slechtzienden met audiodescriptie, een wereldprimeur in het genre.”

Intussen kreeg Maureen goed nieuws te horen: Studio100 heeft de situatie verder bekeken en Laurens mag dan toch plaatsnemen op de zitjes voor rolstoelgebruikers.

“Ik vond het erg gênant om de Brailleliga en een organisatie als Unia lastig te vallen met Laurens wens om de Sinterklaasshow te zien, die mensen hebben vast betere dingen te doen”, zegt Maureen verontschuldigend. “Maar ik hoop op deze manier het probleem aan te kaarten. Blinden en slechtzienden krijgen vaak niet de ondersteuning die ze nodig hebben. Dit kan een kleine stap zijn in de goede richting.”