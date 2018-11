Roberto Martinez is niét de beste bondscoach ter wereld, Club-coach Leko doet even goed als Mourinho

De IFFHS (Internationale Federatie voor Voetbalgeschiedenis en -statistiek) heeft de Fransen Didier Deschamps (bondscoach) en Zinédine Zidane (clubtrainer) verkozen tot beste coaches van 2018. Roberto Martinez, die met de Rode Duivels derde werd op het WK, staat op de derde plaats bij de bondscoaches. Donderdag verkoos de IFFHS Thibaut Courtois tot beste doelman van 2018.

Didier Deschamps leidde in juli Les Bleus naar de wereldtitel in Rusland. De 103-voudige ex-international werd in september door de FIFA in Londen ook al verkozen tot Trainer van het Jaar. Deschamps kreeg 304 punten achter zijn naam, waarmee hij collega’s Zlatko Dalic van vicewereldkampioen Kroatië (198) en Roberto Martinez (84) ruim achter zich laat.

Foto: AP

In de verkiezing voor beste clubcoach kwam Zinédine Zidane als winnaar uit de bus. Zidane was de afgelopen jaren erg succesvol bij Real Madrid met drie opeenvolgende Champions League-trofeeën. Na het voorbije seizoen zwaaide het Franse voetbalicoon nog verrassend af als trainer van de Spaanse topploeg. Met 296 punten gaat ‘Zizou’ Liverpool-coach Jürgen Klopp (109) en Pep Guardiola van Manchester City (105) vooraf.

Foto: AP

Leko doet even goed als Mourinho

Ivan Leko, trainer van Belgisch landskampioen Club Brugge, kreeg 1 punt toegewezen. Hiermee staat hij op een gedeelde 14e plaats naast onder anderen José Mourinho (Manchester United).

Foto: Bernd Thissen/dpa

Beste bondscoach:

1. Didier Deschamps (Frankrijk) - 304 punten

2. Zlatko Dalic (Kroatië) - 198

3. Roberto Martinez (België) 84

4. Stanislas Cherchesov (Rusland) - 26

5. Gareth Southgate (Engeland) - 18

Beste clubtrainer:

1. Zinédine Zidane (ex-Real Madrid) - 296 punten

2. Jürgen Klopp (Liverpool) - 109

3. Pep Guardiola (Manchester City) - 105

4. Diego Simeone (Atlético Madrid)- 48

5. Massimiliano Allegri (Juventus) - 33

...

14. Ivan Leko (Club Brugge) - 1 punt