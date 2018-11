In deze ziekenhuizen betaal je het meest voor een eenpersoonskamer

Halle / Edegem / Vilvoorde / Antwerpen / Brasschaat / Hasselt / Gent / Duffel - De factuur voor een eenpersoonskamer ging in een jaar tijd nog eens zes procent omhoog, schrijven de Socialistische Mutualiteiten in een nieuwe ziekenhuisbarometer. Antwerpen en Vlaams-Brabant domineren de top tien van duurste eenpersoonskamers.

Uit de barometer van de SocMut blijkt dat de eenpersoonskamers in België in 2017 met 4% zijn gestegen tegenover 2016, in Vlaanderen zelfs met 6%. Een eenpersoonskamer kost in België nu 7,5 keer meer dan een twee- of meerpersoonskamer. Een gemiddeld verblijf in een eenpersoonskamer kost in Vlaanderen 1.426 euro, in Wallonië 2.000 euro en in Brussel zelfs 2.747 euro.

In Vlaanderen groeien de gemiddelde ereloonsupplementen van 114 procent in 2016 tot 118 procent in 2017. Als een behandeling in een tweepersoonskamer bijvoorbeeld 100 euro kost, dan komt daar in een eenpersoonskamer 118 euro aan ereloonsupplementen bovenop. In Brussel en Wallonië zijn de ereloonsupplementen van een veel grotere orde, met gemiddeldes van respectievelijk 209 procent en 176 procent.

Binnen Vlaanderen is de variatie groot. Je betaalt het meest in Vlaams-Brabant (1.045 euro) en Antwerpen (962 euro). Oost-Vlaanderen (887 euro), Limburg (777 euro) en West-Vlaanderen (777 euro) volgen.

In welk ziekenhuis betaal je de grootste supplementen?

Logischerwijs domineren Vlaams-Brabantse en Antwerpse ziekenhuizen. Ook Limburg en Oost-Vlanderen komen piepen met elk één ziekenhuis. In deze ziekenhuizen betaal je de meest ereloonsupplementen voor eenpersoonskamers:

1. St-Maria in Halle, Vlaams-Brabant, 193%, €1.475

2. Heilige Familie in Reet, Antwerpen, 190%, €1.424

3. UZ Antwerpen in Edegem, Antwerpen 183%, €1.336

4. AZ Jan Portaels in Vilvoorde, Vlaams-Brabant, 148%, €1.156

5. AZ Middelheim in Antwerpen, Antwerpen, 139%, €1.366

6. AZ Klina in Brasschaat, Antwerpen, 139%, €89

7. Jessa Ziekenhuis in Hasselt, Limburg, 139%, €1.119

8. AZ Maria Middelares in Gent, Oost-Vlaanderen, 137%, €1238

9. AZ St-Maarten in Duffel, Antwerpen 133%, €864

10. Sint Augustinus in Wilrijk, Antwerpen, 132%, €895

Het socialistisch ziekenfonds geeft een aantal aanbevelingen aan patiënten voor verstandige keuze bij een ziekenhuisopname. “De keuze voor een twee- of meerpersoonskamer is de veiligste”, adviseert de SocMut. “In die kamertypes mogen artsen en ziekenhuizen geen ereloon- of kamersupplementen aanrekenen. Win ook informatie in over de dekking van je hospitalisatieverzekering. Bekijk welke maximumplafonds voor ereloonsupplementen gehanteerd worden. Vraag een schatting van de kostprijs vóór je opname in het ziekenhuis. Vergelijk indien mogelijk met andere ziekenhuizen in de buurt. Lees ook aandachtig het opnameformulier van het ziekenhuis, en aarzel niet om bijkomende vragen te stellen.”