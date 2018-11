Op zoek naar een nieuwe auto? Dit zijn de beste gezinswagens van het jaar

De Ford Focus is door een jury van 19 autojournalisten en 68 gezinnen verkozen tot VAB-gezinswagen van 2019 in de categorie tot 19.500 euro. In de categorie tot 30.500 euro ging de eerste plaats naar de Ford Focus Clipper, in de categorie elektrisch naar de Nissan Leaf. Aan de 32ste editie van de VAB-gezinswagenverkiezing namen 23 auto’s deel, zo maakte mobiliteitsclub VAB vrijdag bekend. Het is de eerste keer in de geschiedenis van de verkiezing dat eenzelfde merk in de twee prijscategorieën wint.