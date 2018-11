Manchester United moet Alexis Sanchez enkele weken missen met “ernstige blessure”

Alexis Sanchez zal in 2018 vermoedelijk niet meer uitkomen voor Manchester United. De Chileense aanvaller blesseerde zich donderdag op training aan de hamstrings. Dat heeft ManU-coach José Mourinho vrijdag bekendgemaakt.

“Het is een ernstige blessure”, stelde Mourinho. “Ik kan niet zeggen hoe lang hij precies out zal zijn, maar op basis van mijn ervaring denk ik dat hij dit jaar niet meer zal spelen.”

Zaterdag gaan de Red Devils op bezoek bij Southampton. Na 13 speeldagen is United pas zevende met 21 punten. Volgende week woensdag komt Sanchez’ ex-club Arsenal op bezoek in Old Trafford.