Zalando gaat niet langer altijd gratis verzenden

De online kledingwinkel Zalando zal zijn pakjes niet langer altijd gratis bij de klanten thuis leveren. Dat meldt De Tijd. Voorlopig is de maatregel enkel van toepassing in Italië, “maar we kunnen niet uitsluiten dat die ook elders wordt doorgevoerd”.

Italianen die voor minder dan 24,90 euro kleding bestellen, moeten voortaan 3,50 euro verzendkosten betalen. Kleding terugsturen blijft altijd gratis.

Als maar een deel van het kledingpakket teruggestuurd wordt, stort Zalando de verzendkosten niet terug. Als de volledige bestelling terugkomt, gebeurt dat wel.

Ook bij ons?

Zalando benadrukt dat de maatregel er voorlopig alleen in Italië komt. “E-commerce is er nog niet even volwassen als in pakweg het Verenigd Koninkrijk en Duitsland. De Italianen bestellen minder kleding per pakje dan andere Europeanen.”

Is het dan volledig uit te sluiten dat de maatregel ooit in ons land wordt doorgevoerd? “Dat kunnen we niet garanderen”, zegt woordvoerder Monica Franz.

Winkelexpert Gino Van Ossel van de Vlerick Business School gelooft alvast niet dat Zalando de maatregel tot één land zal beperken, zo zegt hij in De Tijd. “Ik beschouw dit als een experiment dat kan uitbreiden naar andere landen. Zalando test of zijn winst erdoor stijgt.”