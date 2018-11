Leko draait knop om bij Club Brugge: “Al anderhalf jaar zorgen we voor spektakel, nu getoond dat het ook anders kan”

En of Dortmund deugd had gedaan. Na twee nederlagen in de competitie kan Ivan Leko bij Club Bruge nog eens met een gerust gemoed een wedstrijd voorbereiden. En dat is nodig, want met de komst van Standard zondag (14u30) belooft het alweer een zware wedstrijd te worden.

LEES OOK. Veel tijd om na te genieten heeft Club Brugge niet, ook Standard, Anderlecht en Genk komen zondag alweer in actie

“Het is logisch dat er nu een ander gevoel is bij de groep. Een goed gevoel”, begon de Kroaat zijn persbabbel. “De prestatie deed extra deugd omdat we de knop hebben kunnen omdraaien in onze manier van spelen. Al anderhalf jaar zorgen we voor spektakel en hebben we verschillende wedstrijden met ruime cijfers gewonnen. Nu hebben we getoond dat het ook op een andere manier kan. De spelers beseffen dat nu, en daarom was die wedstrijd in Dortmund zo belangrijk. We hadden dat nodig want er komt nu een topwedstrijd aan in de competitie.”

“Sevilla? Ze doen het al langer goed, hoor”

Met de komst van de Rouches wil blauw-zwart, op de sukkel in de competitie met 6 op 21, absoluut vermijden dat het na de nederlaag tegen Zulte Waregem opnieuw een partij voor eigen publiek met hangende schouders moet beëindigen. Standard staat net in de top zes en wil op een iets comfortabeler plaats terechtkomen die recht geeft op Play-off I.

“Standard is een ploeg die in vorm is en evenwicht heeft gevonden in de ploeg. Als ze willen, kunnen ze iedereen aan. Of ik naar de wedstrijd tegen Sevilla heb gekeken? Ja, maar ze doen het al langer goed hoor.”

In oktober trok het team van Michel Preud’homme met 3-1 aan het langste eind tegen de Bruggelingen. Toeval of niet: de heenmatch op Standard betekende meteen het begin van de dip van Club Brugge. Sindsdien won Club maar één keer in zeven competitiewedstrijden. “We hebben toen dom gespeeld. Veel te open. Of dat mijn schuld was of dat van de spelers? Verliezen of winnen doe je samen”, benadrukte Leko.

Nog geen Danjuma of Diatta

Leko hoopt dus ook in de competitie de draad opnieuw op te pikken. Dat moet hij nog steeds doen met een aantal geblesseerden, vooral op de flank dan. “Danjuma en Diatta zijn nog niet klaar. Dat is jammer, maar we zoeken oplossingen.”

Zo bevestigde Dennis tegen Dortmund dat hij een meerwaarde kan zijn. Maar ook Amrabat ontpopte zich tot mogelijke sleutelspeler. Leko liet de Marokkaan lang links liggen. Dat Amrabat plots zijn kans kreeg, heeft de middenvelder aan zichzelf te danken. “Hij is al enkele weken heel sterk bezig op training. Op basis van de tweede helft tegen Zulte Waregem en de match in Dortmund heeft hij dat nu bevestigd.”

Rezaei heeft tijd nodig

Voorin hoopt de Brugse coach dat er naast Wesley nog een spits opstaat, want de laatste tijd valt er veel druk op de brede schouders van de Braziliaan. Zo is recordaankoop Rezaei momenteel volledig het spoor bijster. Hij werd gekocht voor 5 miljoen euro, maar kon nog een enkele veldgoal scoren. “Hij was enkele keren geblesseerd en heeft tijd nodig. Maar anderzijds zijn wij een topclub en hebben wij de punten nodig. Hier heb je nu eenmaal geen eeuwigheid tijd”, aldus Leko.