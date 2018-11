Alken -

Een echt volkscafé zoals er alsmaar minder overblijven, dat is café Sportwereld in Alken. Dat ze verkozen werden tot het beste café van Limburg, mag dan ook niet verbazen. De ontvangst door ‘la mama’ die je bij je pintje nog wat kaasblokjes geeft, kon onze juryleden alvast smaken, ook al was het pintje misschien niet perfect getapt.