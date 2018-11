Vanhaezebrouck over commotie rond zijn verdediger: “Ik krijg de indruk dat Vranjes nu helemaal gefileerd wordt”

Anderlecht-verdediger Ognjen Vranjes heeft pas later deze middag zijn gesprek met sportieve baas Michael Verschueren over zijn toekomst, naar aanleiding van de heisa die is ontstaan na zijn gedweep met de hooligans van AEK Athene en zijn fascistische tattoo. Pas daarna gaat paars-wit communiceren over de zaak maar trainer Hein Vanhaezebrouck sprak er wel al (kort) over.

LEES OOK. Anderlecht spreekt vandaag met omstreden Vranjes over zijn toekomst na commotie over berichten en tattoo

Deze week raakte bekend dat Vranjes op zijn arm een tattoo heeft van de Servische oorlogsmisdadiger Dujic. De Bosnische voetbalbond liet al weten daar zwaar aan te tillen.

“Ik ken die man die op zijn arm staat niet, maar als hij inderdaad fascistische linken heeft is dat niet acceptabel”, aldus Vanhaezebrouck. “Maar ik krijg ook de indruk dat Vranjes nu helemaal gefileerd wordt. Die tattoo heeft hij misschien al jaren (eigenlijk van 11 juli, nvdr) en nu pas wordt het opgemerkt. Hij speelde onlangs toch twee interlands voor de Bosnische nationale ploeg? Ik begrijp de commotie die ontstaan is, maar gaan jullie nu alles onderzoeken? Zijn lijf staat helemaal vol tatoeages, hé.”

LEES OOK. Vranjes bijt van zich af in politiek spel rond tattoo: “Ik heb het recht om met mijn lichaam te doen wat ik wil”

Het ziet er ook hoe langer hoe meer naar uit dat Vranjes zich niet thuisvoelt bij Anderlecht. Nochtans begon hij behoorlijk sterk aan het seizoen.

“Met zijn sterke seizoensstart ben ik het volledig eens”, aldus nog Vanhaezebrouck. “Maar daarna kostte hij ons ook punten. Je kan 80 minuten uitstekend zijn, maar als je dan rood pakt of een penalty veroorzaakt of wat dan ook...Dat heeft een invloed. Misschien is zijn vertrouwen daardoor wat aangetast. Vranjes staat nu ook in de kijker bij iedereen.”